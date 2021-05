Camila Sodi anuncia nuevo proyecto luciendo llamativo atuendo con transparencias

Estamos seguros que a Camila Sodi le volvieron a quedar todos sus pantalones y es que actualmente a su cuerpo no le sobra ni un gramo de grasa según demostró.

La cantante y actriz compartió en su cuenta de Instagram una sesión fotográfica de sí misma luciendo un llamativo vestido con transparencias.

Ya con la atención puesta sobre ella y su tonificado cuerpo, Camila aprovecha para anunciar que está trabajando en nuevo proyecto.

“Lo sabrán hasta septiembre”, escribió junto a la sexy publicación a la que agregó un trío de provocativos emoticonos (una llama ardiente, una perra y una mano con las uñas recién pintadas).

Camila Sodi (@camilasodi_ / Instagram)

Las reacciones no se hicieron esperar: “Te amo muy cabrón”, “Aush”, “Oye tú, echas rayos”, “Guapa”, “Eres puro fuego”, “(Acaso es...) La tigresa del oriente, la serie”

“¿Thalia, la serie?”, ”Pero nooo, no me puedes dejar así”, “No seas mamona”, “Oye Camila, basta!”, “Seguro estará buenísima como tú”, le expresan algunos fans.

Camila Sodi por poco rechaza participar en Luis Miguel La Serie

Por otro lado, ahora que Luis Miguel La Serie es un éxito, Camila Sodi recordó que estuvo a punto de rechazar este importante proyecto por miedo.

En entrevista con EstiloDF, la sobrina de Thalía recordó aquella vez que la llamó su manager para avisarle que productores de la bioserie de Luis Miguel estaban interesados en ella.

Aunque ella estaba destinada a meterse en la piel de Issabela Camil, sintió miedo debido a que apenas iniciaban las bioseries por lo que al ver una quedó decepcionada.

“Mi primer instinto fue: ‘uy, no’, porque acaba de ver una que no me había gustado. No estaba tan bien hecha. Me pareció como ‘uy, no estoy segura’”, confesó; sin embargo, una poderosa razón la hizo reconsiderar.

Su representante le informó que Humberto Hinojosa Ozcáriz la iba a dirigir en el proyecto de Netflix, por lo que aceptó de inmediato ya que trabajó con él en la película Camino a Marte.