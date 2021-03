De acuerdo con la revista People with money, la fortuna de Camila Sodi supera los mil 730 millones de pesos.

A poco de que Camila Sodi presumiera su lujoso viaje al lado de su gran amiga Geraldine Bazán, sus fans se preguntan quién rentó el jet privado que las trasladó a una paradisiaca playa; no obstante, a fin de despejar dudas, ambas pueden costearlo sin problema pero sobre todo la sobrina de Thalía, quien posee una muy respetable fortuna.

Recientemente la revista People with money informó que Camila Sodi es una de las 10 actrices mejor pagadas de este 2021. Con apenas 24 años de edad posee una fortuna de 82 millones de dólares (más de mil 730 millones de pesos).

La actriz mexicana Camila Sodi ha ganado dinero por su participación en exitosas películas como “Amor de mis amores”, “Arráncame la vida”, “El búfalo de la noche”, “Niñas mal” y “Déficit”, así como por su fichaje en sonadas series como “Inocente de ti”, “Señorita Pólvora”, “Falsa identidad”, “Luis Miguel La Serie” y “Señorita Pólvora”. Incluso, Televisa logró convencerla para tomar el protagónico de la nueva versión de Rubí.

No obstante, su fortuna no se basa únicamente en sus trabajos en televisión, People with money basó su informe en pagos por adelantado, beneficio de participación, ingresos residuales, endosos y trabajo de publicidad.

Cabe señalar que además de su trabajo en televisión, Camila ha invertido su fortuna en acciones inteligentes, bienes inmobiliarios sustanciales, posee respaldos lucrativos con cosméticos CoverGirl, cuenta con su marca de vodka, cuenta con un perfume y su marca de moda “Camila Sodi Seducción”.

Camila Sodi disfruta de unas paradisiacas vacaciones en la playa

Al lado de Geraldine Bazán, un amiga, y siete niños, incluidos sus hijos, Camila Sodi se olvida de los problemas del mundo. Actualmente la actriz se encuentra en una paradisiaca playa según dio a conocer en sus historias de Instagram, donde presumió su compañía y algunas de sus experiencias.