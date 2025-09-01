Emma Heming -de 47 años de edad- rompe el silencio y habla de la difícil situación de salud que enfrenta Bruce Willis, de 70 años de edad.

La familia de Bruce Willis decidió trasladarlo a un lugar con atención personalizada tras padecer demencia frontotemporal.

Emma Heming habla de la salud de Bruce Willis y por qué se mudó de casa

La salud de Bruce Willis ha empeorado con el paso de los años y Emma Heming tomó la dura decisión de trasladar al actor a otra casa donde tendrá asistencia médica las 24 horas.

Emma Heming habló de su decisión en entrevista con ABC News y admitió que fue una de las decisiones más difíciles de su vida.

Bruce Willis tras los incendios en Los Ángeles (Especial)

La modelo reveló que el actor es visitado por su familia constantemente.

La esposa de Bruce Willis menciona que esta decisión también tiene que ver con la crianza de sus hijas, pues ellas merecen vivir en un ambiente sano.

Emma Heming ha sido criticada por su decisión, pues los fans de Bruce Willis consideran que “abandona” al actor.

Lo cual ya fue negado por la esposa del actor, quien aclara que es por el bien de Bruce Willis vivir en un lugar adaptado a sus necesidades.

Bruce Willis y Emma Heming (@emmahemingwillis / Instagram)

Emma Heming habla de lo difícil que es ser cuidador

Desde que Bruce Willis anunció su retiro debido a su enfermedad en 2023, Emma Heming ha estado a su lado.

Emma Heming menciona que ella sabía que al revelar que Bruce Willis estaría en otra casa, las críticas no pararían.

Sin embargo, también entiende que hay personas que saben lo que conlleva cuidar a una persona enferma y entenderán la complicada tarea.

“Si no tienen experiencia en esto (cuidar a alguien más) no tienen voz y voto”, expresó Emma Heming en la entrevista.

Hasta el momento, se dice que Bruce Willis ya perdió la habilidad de hablar y continúa su lucha contra la afasia.