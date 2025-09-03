Alfonso Obregón, voz de Shrek reveló los motivos por los cuales le quitaron algunos de sus personajes, derivado de su escándalo de abuso sexual.

Alfonso Obregón de 65 años de edad, conocido por ser la voz de Shrek en las películas de Dreamworks, habló a través en sus redes sociales tras su polémica sobre sus personajes.

¿Qué dijo Alfonso Obregón, voz de Shrek sobre sus personajes?

A través de sus redes sociales oficiales, Alfonso Obregón, voz de Shrek insinuó que le quitaron personajes tras su escándalo de abuso sexual en 2024.

Y es que tras completarse el doblaje a español latino de Naruto, muchos notaron que la voz de Kakashi había cambiado pues, desde que inició el anime, este personaje fue doblado por Alfonso Obregón.

Y muchos se estaban preguntando el porqué la voz de Alfonso Obregón ya no estaba ligada al personaje de Kakashi, uno de los principales de Naruto, a lo que el actor de voz respondió en sus redes sociales:

“Voy a aclarar dos o tres cositas nomás porque ando de buenas. Yo no deje ningún personaje; es obvio que me los quitaron y es obvio porque.” Alfonso Obregón

Esta declaración de Alfonso Obregón, voz de Shrek, insinúa que en efecto, el personaje de Kakashi se lo quitaron tras su escándalo de abuso sexual del cuál ya fue eximido.

Sin embargo, las consecuencias de las denuncias en su contra han afectado a su trabajo; en esta ocasión al ser la voz oficial de Kakashi en Naruto, uno de los animes más importantes y populares en todo el mundo.

Naruto: Nombres y cómo se va cada personaje del anime que superó a Bluey, Peppa Pig y Paw Patrol (Naruto)

Alfonso Obregón habla sobre el doblaje de Shrek 5

Luego de que Alfonso Obregón se pronunciara al respecto de su nula participación en el doblaje de Naruto como la voz de Kakashi, también habló sobre el doblaje de Shrek 5.

Y es que desde que se estrenó Shrek en 2001, Alfonso Obregón se ha mantenido como la voz oficial de una de las películas icónicas de esa década.

Sin embargo, había muchas dudas sobre su participación en Shrek 5 precisamente por el escándalo de abuso sexual, a lo cual Alfonso Obregón respondió en la misma publicación en sus redes sociales:

“Mi postura es muy clara respecto a Shrek 5, si Dreamworks o la empresa que se hará cargo o quien sea no me invita a platicar y escuchar mis condiciones, no hago la peli y no pasa nada. A esa personas que me han amenazado o han amenazado con subir un video mio en la fiscalía, por mi suban lo que se les antoje, a mi importa un…” Alfonso Obregón

Cabe recordar que hace unos meses, Alfonso Obregón concedió una entrevista a un youtuber en donde tocó el tema de su acusación de abuso sexual por parte de unas alumnas.

Además mencionó también el doblaje de Shrek 5, en donde reveló algunas de las condiciones que quería para las negociaciones con Dreamworks: