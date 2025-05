Bobby Larios, el quinto eliminado de MasterChef Celebrity 2025, da por hecho que su enemistad con la chef Zahie Téllez influyó en su salida.

Aunque no es un experto en la alta cocina, Bobby Larios se considera un buen cocinero aún cuando Zahie Téllez y los chefs de MasterChef Celebrity 2025 consideren lo contrario.

Bobby Larios cree saber por qué no le cayó bien a la chef Zahie Téllez en MasterChef Celebrity 2025

“Había Bobby Larios para rato”, dice durante una conversación con Ana María Alvarado, de 56 años, y enseguida recuerda sus diferencias con la chef Zahie Téllez en MasterChef Celebrity 2025.

Bobby Larios y Zahie Téllez (@zahietellez / Instagram)

Roces que, según Bobby Larios, de 55 años, eran evidentes en televisión y, por ende, muy comentados en redes sociales donde a la chef Zahie Téllez, de 50 años, se le sigue criticando.

Ya que está muy marcado su favoritismo hacia los influencers, con quiénes sí se toma fotografías, los supervisa y aconseja.

Lo que no hizo con Bobby Larios, a quien le ponían caras y le hacía comentarios groseros.

Bobby Larios (@bobbylariosofficial / Instagram)

“A lo mejor le caí mal”, dice el exparticipante de MasterChef Celebrity 2025 y enseguida revela el motivo:

“Como no estuve detrás de ella, eso no fue lo que le gustó” Bobby Larios

Además de no alimentarle el ego, no hubo química desde un inicio, ni siquiera porque Bobby Larios le regalaba dulces al igual que a todos sus compañeros.

Bobby Larios cree que su salida de MasterChef Celebrity 2025 fue provocada

MasterChef Celebrity 2025 le dejó un mal sabor de boca a Bobby Larios, quien cree que le pusieron el pie para dejarlo fuera.

Bobby Larios no olvida que el chef Adrián Herrera, de 56 años de edad, le propuso añadirle aceitunas al platillo que definiría su destino en MasterChef Celebrity 2025.

Pese a que él dudada en hacerlo ya que sabía que le cambiaría el sabor y la acidez a la carne, lo hizo dando por hecho que el chef lo estaba ayudando.

Gran sorpresa se llevó cuando los chefs desaprobaron su platillo y lo eliminaron de la competencia, algo que la chef Zahie Téllez disfrutó pues Bobby Larios la vio reírse.

“¿Me pusieron? Yo creo que sí" Bobby Larios

Aunque no le desea el mal a la chef, el también actor le pide ser profesional así como no ser grosera con quien no quiera tener contacto alguno como fue su caso.