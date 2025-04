La chef Zahie Téllez -de 50 años de edad- no tuvo una noche fácil en MasterChef Celebrity 2025 y esto pasó con Plutarco Haza y Bobby Larios.

El domingo 27 de abril fue la quinta emisión de MasterChef Celebirty 2025 y la chef Zahie Téllez tuvo enfrentamientos con dos integrantes de la generación cassette.

Primero, Plutarco Haza -de 52 años de edad- se negó a seguir sus instrucciones y después, Bobby Larios, de 54 años de edad, anduvo de ‘contestón’.

El último programa de MasterChef Celebrity 2025 no fue fácil para Zahie Téllez, quien tuvo enfrentamientos con Bobby Larios y Plutarco Haza.

Todo comenzó con el primer reto, donde los famosos se dividieron en equipos y debían cocinar un almuerzo para 47 niños.

Plutarco Haza era parte del equipo rojo y fue el encargado de cocinar una mermelada.

Sin embargo, el actor se saltó un paso importante en la receta y la chef Zahie Téllez lo reprendió.

Plutarco Haza debía cocinar arándanos con azúcar, para que su reducción se convirtiera en mermelada.

Sin embargo, el actor pensó que no era importante y la chef Zahie Téllez lo reprendió, además de que no supo colocar una olla de forma adecuada.

Plutarco Haza se excuso, diciendo que debido al tiempo se saltó un paso importante de la receta.

“Con que te estás saltando pasos por el tiempo. No escucha, mejor se queda callado, no me escuchas, Pluterco”.

Plutarco Haza