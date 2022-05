Eugenio Derbez aseguró hace un mes que Blanca Guerra se burló de él durante una función de ‘No se aceptan devoluciones’. La actriz ya no quiere hablar de Derbez, pero lo felicitó por su éxito.

Las rencillas entres los actores comenzaron cuando Eugenio Derbez dijo que invitó a la actriz a una función de ‘No sea aceptan devoluciones’ y ella se había burlado.

El actor comentó que le había dolido, pues Blanca Guerra había sido irrespetuosa, ya que estaba emocionado con la opinión de la actriz.

Narra que en la escena final donde la mayoría llora, Blanca Guerra soltó una carcajada junto a su acompañante.

Antes estos comentarios, la actriz dijo que no había sido grosera con nadie, deseó que a Eugenio Derbez le fuera bien y siguieran reconociendo su trabajo.

Blanca Guerra ya no quiere hablar de Eugenio Derbez

Luego de un mes de los comentarios de Eugenio Derbez, Blanca Guerra volvió a ser cuestionada sobre lo ocurrido y dijo que no volvería hablar del tema.

“No voy a contestar nada de lo que se les ocurra preguntar sobre una cosa que sucedió hace muchos años, 10 u 11 años, con Eugenio Derbez” Blanca Guerra

Pidió a los reporteros que si iban a preguntar sobre eso, mejor no lo hicieran porque no iba a contestar.

También afirmó que le da mucho gusto que la película de Eugenio Derbez haya ganado el Oscar.

“Nos da mucho gusto que nuestros compatriotas estén ganando premios” dijo la actriz sobre el éxito que está teniendo Eugenio Derbez en Hollywood.

Blanca Guerra dijo que no está acostumbrada a hablar de temas polémicos, pues siempre se ha mantenido al margen.

¿La actriz podría salir en la serie de Vicente Fernández?

Durante la entrevista en ‘Venga la Alegría’, le preguntaron a Blanca Guerra si era cierto que saldría en la serie de Vicente Fernández, pues se especulaba que ella había tenido un romance con el cantante.

Blanca Guerra afirmó que nunca tuvo una relación con el cantante y que únicamente trabajaron juntos.

“Están equivocados, no para nada, están totalmente equivocados (...) A mí la verdad me da risa y no me importa, ya pasó, fuimos compañeros” dijo la actriz sobre su relación con Vicente Fernández.

Según el programa ‘Ventaneando’, la actriz Vanessa Arias sería la encargada de darle vida a Blanca Guerra en la serie de Vicente Fernández.

Estas escenas ya habría sido grabadas y hacían referencia al supuesto romance que había entre el ‘Charro de Huentitán’ y Blanca Guerra.