Eugenio Derbez es desmentido por Blanca Guerra: “No he sido grosera con nadie” aseguró la actriz luego de que el famoso señaló que se había burlado de su trabajo en la película ‘No se aceptan devoluciones’.

En entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, Eugenio Derbez recordó que ha tenido que luchar por alcanzar sus objetivos, pues muchos creían que no podría sobresalir en la industria del cine.

Tras las declaraciones de Eugenio Derbez, Blanca Guerra puntualizó que no se burló del famoso y que incluso le señaló al actor que su película sería todo un éxito en la taquilla.

Blanca Guerra se encuentra en medio de la controversia luego de que Eugenio Derbez la acusó de burlarse de él cuando la invitó a ver la película ‘No se aceptan devoluciones’.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Blanca Guerra desmintió las declaraciones de Eugenio Derbez y aseguró que ella jamás había sido grosera con nadie.

Al ser cuestionada sobre el Oscar que ganó Eugenio Derbez, Blanca Guerra señaló que se encontraba muy feliz pues se trataba de un reconocimiento muy importante.

Blanca Guerra se dijo muy feliz de su reconocimiento ya que se lo merecía, además le deseó a Eugenio Derbez que siga con su trabajo pues reconoció que la competencia era muy dura.

Al ser cuestionada sobre las declaraciones de Eugenio Derbez, Blanca Guerra señaló que ella nunca se ha portado grosera con nadie y destacó que el famoso se encuentra equivocado.

Blanca Guerra relató que a ella no la invitó, sino al Comité Coordinador de la Academia Mexicana de Cine y Mónica Lozano destinó la invitación.

En el video, Blanca Guerra recordó que Eugenio Derbez mostró su intención de recaudar fondos para la Academia, pero ella le dejó claro que no iba a ser una moneda de cambio.

Blanca Guerra mostró su molestia pues señaló que fue algo que pasó en el 2014 y que no tenía sentido hablar de eso ahora.

En el video incluso Blanca Guerra pidió que se le muestre a Eugenio Derbez su versión, porque las cosas no fueron así.

Sin embargo Gustavo Adolfo Infante señaló que cuando Blanca Guerra era la directora de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México no quería que la película de Eugenio Derbez representará al país.

Tras ganar un Oscar por la película ‘Coda’, Eugenio Derbez concedió una entrevista con Gustavo Adolfo Infante donde reconoció que pese al éxito que ha alcanzado también ha vivido momentos muy complicados.

Uno de ellos fue cuando su colega, Blanca Guerra se burló de él tras mostrarle la película ‘No se aceptan devoluciones’.

“Sí me dolió mucho que le quitaran la oportunidad, y Blanca Guerra no solamente la descalificó, sino que yo la invité a una presentación privada y fue muy irrespetuosa”

Eugenio Derbez puntualizó que el se encontraba muy emocionado con la opinión que pudiera tener la actriz con su cinta. Pero su reacción le dolió mucho.

En el video Eugenio Derbez destacó que fue un momento muy complicado ya que se dio cuenta que se estaban burlando de su trabajo.

“Empiezan a comentar y me doy cuenta que se están burlando y no sabes lo que me dolió, porque me dijo inmediatamente que iba casi casi a la fuerza a ver la película porque yo insistí mucho y mi productora, pero bueno, son cosas que pasan y superadas afortunadamente”

Eugenio Derbez