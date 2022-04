Eugenio Derbez continúa dando de qué hablar, luego de la riña con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, esta vez Eugenio Derbez enterneció a su público entre lágrimas.

Fue en una entrevista con Jorge Ramos para el programa ‘Algo personal’ donde Aislinn Derbez logró que el comediante rompiera en llanto, tras un emotivo mensaje.

La actriz expresó gratitud al actor de ‘Coda’ por unir siempre a su familia y haberse convertido en su “mejor amigo desde que era niña”.

Eugenio Derbez y Aislinn Derbez (@ederbez / Instagram)

“Gracias por siempre querer que nuestra familia esté unida, por hacer todo lo posible, todo lo que está en tus manos para que siempre nos juntemos y nos veamos y convivamos y estemos juntos”, dijo.

“Te lo agradezco, agradezco ese esfuerzo. Sé que cada vez más es más importante para ti que estemos unidos, que nos veamos”, agregó Aislinn Derbez.

Asimismo, la protagonista de ‘A la mala’ expuso que Eugenio Derbez ha estado cuando lo ha necesitado para aconsejarla y ‘salvarla’.

“Me has salvado de muchas cosas, has estado ahí en mis peores momentos. Siempre está ahí dando -no sé si muy buenos consejos- pero haces lo mejor que puedes”, expresó.

Eugenio Derbez y Aislinn Derbez (@ederbez / Instagram)

Eugenio Derbez rompe en llanto tras emotivo mensaje de Aislinn Derbez

Eugenio Derbez se desahogó en entrevista con Jorge Ramos, luego del emotivo mensaje que le dedicó Aislinn Derbez.

El comediante declaró no sentirse conforme con sus actos durante la niñez de Aislinn Derbez, así como sus hijos Vadhir y José Eduardo Derbez.

Debido a ello, las palabras de su hija mayor, le resultaron emotivas y no dudó en externarlo y confesar que cometió errores en lo que a la paternidad respecta.

Eugenio Derbez y Aislinn Derbez (@aislinnderbez / Instagram)

“Con mis hijos cuando nacieron estaba yo muy joven y siento que no les di, y les quedé a deber. Ahora que nació Aitana me doy cuenta de cuántos errores cometí”, compartió.

“Definitivamente. Con mis pobres hijos mayores no fui el papá que creo que ahora soy”, dijo Eugenio Derbez para concluir.

Cabe señalar que en distintas ocasiones, tanto Eugenio Derbez como sus hijos, han hablado de ello y coinciden en que el comediante no fue el mejor padre para ellos, pese a ello, llevan una excelente relación.