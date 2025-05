Alejandra Capetillo, la hija de Biby Gaytán, se casó el 11 de abril de 2025 con Nader Shoueiry, pero la gran ausente fue la actriz, ¿por pleito con Eduardo Capetillo?

La ausencia de Biby Gaytán de 53 años de edad, a la boda de su hija encendió las alertas y acrecentó el rumor de que Eduardo Capetillo es un hombre celoso.

Pero ¿qué fue lo que pasó? Biby Gaytán trató de aclarar cuál fue el motivo de faltar a la boda civil de su hija Alejandra Capetillo de 25 años de edad, en España.

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry. (Agencia México)

Biby Gaytán faltó a la boda de su hija y trata de aclarar si fue por celos de Eduardo Capetillo que no fue

La actriz Biby Gaytán fue la gran ausente en la boda de su hija Alejandra Capetillo con Nader Shoueiry, lo que extendió rumores de los celos de Eduardo Capetillo de 55 años de edad.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. (Agencia México)

Desde que la ex Timbiriche confirmó que Eduardo Capetillo es celoso, aunque no controlador, sus acciones han alimentado el chisme de que Biby Gaytán no ha contado toda la verdad.

Ahora, en una pregunta mostrada por la reportera Berenice Ortiz ante su ausencia a la boda de su hija, Biby Gaytán habló de la importancia de su familia y su trabajo, tratando de explicar por qué no fue a la celebración.

Y es que Biby Gaytán aseguró que siempre da el cien por ciento en todo lo que hace, aunque incluso en ocasiones siente que le faltó.

Asimismo, dejó ver que si se ausentó de la boda de su hija Alejandra Capetillo, fue porque “las cosas no siempre se dan como uno quisiera”.

“Hasta que no me siento satisfecha, en paz, siento que no hice bien y nunca me siento del todo satisfecha (...) Un compromiso laboral es sagrado, mi familia es sagrada, pero bueno, en la vida las cosas no siempre se dan como uno quisiera en ciertos momentos (...) He podido darle tiempo a ambas cosas, mi familia y mi trabajo, y ambas requieren sacrificios”. Biby Gaytán, actriz.

Pese a que Biby Gaytán no fue clara con los motivos de su ausencia, se cree que se pudo deber a que no quiso cancelar su presentación en Dos Locas de Remate, la obra de teatro que comparte con Dalilah Polanco.

Además, aclaró “viene la buena”, explicando que a finales de mayo su hija se casará por la iglesia en México y entonces sí irá a la celebración.

¿Problemas en el paraíso? Creen que Biby Gaytán oculta problemas

Biby Gaytán dejó ver que no pudo ir a la boda de su hija porque no logró organizar su agenda profesional y laboral, pero en Sale el Sol no le creyeron.

Además de que Ana María Alvarado de 56 años de edad, dijo que Biby Gaytán titubeo con sus pretextos, señaló que hay algo raro en su explicación.

Y es que al punto de vista de Joanna Vega-Biestro de 44 años de edad, cree que sí hay algún tipo de problema que Biby Gaytán que no quiere contar.

Biby Gaytán, actriz. (Agencia México)

Esto debido a que ambas periodistas de Sale el Sol recordaron que Biby Gaytán dejó por años su carrera artística para dedicarse a ser mamá, cuestionando el por qué ahora no pudo ausentarse del teatro por la boda de su hija.

“Estamos hablando de una mujer que se retiró por completo del medio por su familia y que ahora su profesión sea parte de su prioridad después de años de no saber de ella (...) Y que ahora esta obra de teatro esté por encima de la boda civil de su hija, no somos quién para juzgar, pero como que no me checa su discurso”. Joanna Vega-Biestro, periodista.

Sobre todo porque comprendieron que Biby Gaytán sea comprometida laboralmente, pero no creen que fue por la obra que no fue a un evento tan importante como la boda de su hija.