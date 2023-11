Beyoncé, de 42 años de edad, está en medio de la polémica por sus fotos en el estreno de la película ‘Renaissance: A Film By Beyoncé’.

Y es que, si bien Beyoncé ha presumido su tono de piel que la hacía diferente en sus inicios, ahora la famosa luce muy diferente.

Despidiéndose hasta de su cabello dorado, Beyoncé lució un tinte platinado y una piel más clara de lo normal.

Beyoncé luce con piel más clara de lo normal y levanta dudas

Beyoncé llamó la atención en el estreno de su película ‘Renaissance: A Film By Beyoncé’; no sólo por su espectacular look, sino por su nuevo tono de piel.

La cantante apareció en el Teatro Samuel Goldwyn de Los Ángeles con un deslumbrante vestido metalizado de Versace.

Beyoncé (@beyonce)

Beyoncé lució un cuerpo espectacular y nuevo color de cabello, cambiando el color dorado por un tono platinado casi llegando al blanco.

Combinó el outfit con guantes de ópera a juego y zapatos de tacón plateados.

Añadió un par de pendientes plateados y completó el look con un maquillaje de ojos ahumado metalizado y un pintalabios nude.

Pero lo que más sobresalió de Beyoncé, fue que lucía una piel más blanca de lo normal .

Beyoncé for the premiere of ‘RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ’ pic.twitter.com/HZ67iGHixF — Film Updates (@FilmUpdates) November 26, 2023

Las dudas resurgieron alrededor de Beyoncé, pues muchos fans se cuestionaban si la cantante se había blanqueado la piel.

A pesar de que más de una vez había dicho sentirse orgullosa de su tono de piel que la hacía tan diferente en la industria cuando inició.

Critican a Beyoncé por “blanquearse” la piel

Aunque el look de Beyoncé en ‘Renaissance: A Film By Beyoncé’ dejó boquiabiertos a varios, las críticas no se hicieron esperar.

Todas, haciendo referencia al tono de piel de Beyoncé que es más claro de lo normal.

“Qué onda la Beyoncé esta súper blanca”, “¿Pero esta es la Beyoncé blanca?”, “¿Por qué Beyoncé es blanca ahora?”, escribieron.

Critican que Beyoncé se "blanqueó" la piel (Especial)

Asimismo, hubo quienes relacionaron a “la Beyoncé blanca” con una versión más privilegiada de la cantante.

“Hoy por fin entendí a los que dicen que Beyoncé es blanca privilegiada”, comentó una seguidora.

Por ahora no queda claro si fue el efecto de las luces, la alfombra blanca o los flashes de las cámaras los que repercutieron en la tez de Beyoncé.

Aunque, cabe destacar, esta no es la primera vez que Beyoncé aclara su tono de piel .

Hace unos años se publicaron unas fotografías para el lanzamiento de su disco, en donde se dejó ver con cabello rubio y un tono de piel muy pálido.

En otra ocasión, Beyoncé apareció en una campaña de L’Oréal con un tono más claro que el natural.