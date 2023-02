La entrega a los premios Grammy 2023 tuvo grandes momentos musicales, sin embargo el actor Ben Affleck se llevó la noche con los mejores memes.

Luego de que el actor de 50 años de edad Ben Affleck se convirtió en uno de los protagonista de la gran noche de la música en los Grammy 2023.

Pues al parecer Ben Affleck no se la pasó nada bien en la entrega de los premios Grammy 2023, pues el actor se mostró aburrido durante toda la noche.

Sin embargo también se especula que Ben Affleck fue regañado en plena ceremonia de los Grammy por su por su esposa Jennifer López de 54 años de edad, lo que hizo que el actor no disfrutara del show.

Pese a lo que haya sido el motivo, el actor Ben Affleck ha dejado los mejores memes en redes sociales, que hacen que más de uno se identifique con el intérprete de Batman.

Ben Affleck: Los mejores memes luego de su show en los Grammy (Especial)

Ben Affleck se vuelve tendencia con los mejores memes en los Grammy

En las tendencias del momento, el actor Ben Affleck se ha ganado los mejores memes pues su participación en los Grammy está dando de qué hablar.

Por lo que la cara de aburrimiento del actor Ben Affleck está siendo la protagonista de los mejores memes en redes sociales.

A lo que entre comentarios se puede leer: “Se nota que Ben Affleck se divirtió mucho en los Grammy”, mientras se muestra un video donde se puede ver bailando felizmente a los asistentes mientras que al actor se le aburrido.

Asimismo, Ben Affleck hizo que varios internautas se sintieran identificados con los ánimos del actor: “Soy Ben Affleck cuando llevo dos días sin café”.

“La cara de Ben Affleck en los Grammys es la misma que pongo yo cuando es Domingo a las 21:00 de la noche y te pones a mirar triste a la nada pensando que al día siguiente será Lunes”. Internauta sobre Ben Affleck

Ben Affleck: Los mejores memes luego de su show en los Grammy (Especial)

Ben Affleck: Los mejores memes luego de su show en los Grammy (Especial)

Ben Affleck: Los mejores memes luego de su show en los Grammy (Especial)

Asimismo, entre los memes en redes sociales hubo quienes hicieron burla de los Grammy con la serie del momento The Last of Us, pues ambos shows fueron emitidos el domingo y por HBO Max.

“Ben Affleck pensando que por eso se ha perdido el capítulo de The Last of Us” , se pudo leer entre comentarios.

Mientras que entre otros memes y comentarios, también algunos internautas se preocuparon por el estado de salud de Ben Affleck, quienes recordaron que el actor ha vivido una difícil recuperación de su adicción al alcohol.

Ben Affleck: Los mejores memes luego de su show en los Grammy (Especial)

Ben Affleck: Los mejores memes luego de su show en los Grammy (Especial)

Ben Affleck: Los mejores memes luego de su show en los Grammy (Especial)