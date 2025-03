Bella Ramsey, la talentosa actriz británica conocida por su actuación en las series “Game of Thrones” y “The Last of Us”, reveló que su vida ha dado un giro de 180 grados.

¿Debido a la fama que le han traído sus exitosos proyectos en televisión?

En entrevista para la revista Vogue, Bella Ramsey, de 21 años de edad, reveló que hace poco fue diagnosticada con autismo y como esto ha mejorado su vida.

Bella Ramsey usó un binder en rodaje de The Last of Us (JORDAN STRAUSS / JORDAN STRAUSS/INVISION/AP)

Bella Ramsey afirma que se siente “liberada” tras haber sido diagnosticada con autismo

Bella Ramsey comentó que su diagnóstico de autismo lo recibió durante la filmación de la primera temporada de “The Last of Us”. ​

Esto sucedió luego de que un miembro de la producción, que tiene un hijo en el espectro autista, notó similitudes en el comportamiento de Bella Ramsey y le sugirió ser evaluada.

Tras varias pruebas, se confirmó que Bella Ramsey es autista, lo que la actriz considera como una experiencia “liberadora”.

Y es que, Bella Ramsey contó que desde entonces ha experimentado una transformación en su autocomprensión y en la forma en que interactúa con el mundo.

"Mi género siempre ha sido fluido": Bella Ramsey, Ellie en The Last of Us, se declara persona no binaria (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

¿Por qué Bella Ramsey decidió hacer público su diagnóstico de autismo?

La protagonista de “The Last of Us” afirmó que ahora es más compasiva consigo misma, especialmente cuando se enfrenta a las tareas cotidianas que antes le resultaban desafiantes.

Bella Ramsey también destacó que su autismo ha influido positivamente en su carrera, pues ha tenido que aprender conscientemente a socializar e interactuar.

Esto, dijo, le ha permitido desarrollar habilidades de observación que enriquecen sus interpretaciones en pantalla. ​

Bella Ramsey destacó la estructura y rutina que le ofrece el set de filmación, señalando que le proporciona un sentido de orden y previsibilidad muy reconfortante para ella.

Esto, debido a que le indican qué vestir, dónde estar y qué hacer, lo que le ayuda a vivir el día a día con mayor facilidad.

¿Por qué Bella Ramsey ha decidido hablar públicamente sobre su diagnóstico? La actriz dijo que al hacer público su autismo espera fomentar una mayor comprensión y aceptación de personas como ella en la sociedad.