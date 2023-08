Te presentamos el elenco de voces de Pollitos en Fuga: El Origen de los Nuggets que tiene a Bella Ramsey y Zachary Levi.

Más de 2 décadas después llegará la secuela de Pollitos en Fuga, película animada con técnica stop-motion que nos llevaba al gallinero de la Granja Tweedy.

En dicha cinta conocíamos a la valiente gallina Ginger que buscaba la liberación de su especie de la mano del gallo Rocky, que tenía la encomienda de enseñarle a volar para huir.

'Pollitos en fuga' (Aardman Animations)

En Pollitos en Fuga: El Origen de los Nuggets veremos lo que sucedió después de que Ginger y Rocky lograran escapar de la granja y tuvieran una hija llamada Molly.

Una nueva amenaza acabará con la tranquilidad de nuestros protagonistas que ahora viven en una isla remota.

Desde 2022 se ha ido revelando el elenco que dará voz a Pollitos en Fuga: El Origen de los Nuggets que a continuación te revelamos.

Pollitos en fuga: El origen de los nuggets ( Aardman / Pathé)

Este es elenco de voces de Pollitos en Fuga: El Origen de los Nuggets

A continuación, te compartimos el reparto de voces completo de Pollitos en Fuga: El Origen de los Nuggets.

Las participaciones que más destacan son las de Bella Ramsey, actriz de The Last of Us y Zachary Levi, actor de Shazam!

Así como el regreso de Lynn Ferguson, Jane Horrocks e Imelda Staunton de la primera película de Pollitos en Fuga. Aquí el elenco:

Zachary Levi, de 42 años de edad, en el papel de Rocky

Thandie Newton, de 50 años de edad, en el papel de Ginger

Bella Ramsey, de 19 años de edad, en el papel de Molly

Lynn Ferguson, de 58 años de edad, en el papel de Mac

Jane Horrocks, de 59 años de edad, en el papel de Babs

Josie Sedgwick Davies, en el papel de Frizzle

Imelda Staunton, de 67 años de edad, en el papel de Bunty

Romesh Ranganathan, de 45 años de edad, en el papel de Nick

Daniel Mays, de 45 años de edad, en el papel de Fetcher

David Bradley, de 81 años de edad, en el papel de Fowler

Nick Mohamed, de 42 años de edad, en el papel de Dr. Fry

Timtothy Spall, de 66 años de edad

Donald Gibson, de 65 años de edad

Phil Daniels, de 64 años de edad

Greg Salata, de 74 años de edad

¿Cuándo y dónde se estrena Pollitos en Fuga: El Origen de los Nuggets?

Pollitos en fuga: El origen de los nuggets se podrá ver en la plataforma de streaming Netflix, a partir del 15 de diciembre del 2023.

La cinta la dirige Sam Fell con guion de Karey Kirkpatrick y animación de Charles Copping, a quien se reconoce por las películas animadas de Shaun el cordero.