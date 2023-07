La cantante Belinda ni en pijama deja de presumir su marcado y envidiable abdomen de ensueño y morimos de la envidia.

En su reciente viaje en Tailandia, Belinda de 33 años de edad presumió en sus redes sociales su envidiable abdomen en pijama.

Demuestra que su figura esta para presumirse ante todo momento, a pesar de no estar arreglada y no llevar un look extravagante como se le ha caracterizado.

Belinda es una de las cantantes que ha marcado décadas con su música, pero también demuestra sus cambios de estilo y como cuida su impactante figura.

Belinda con pijama presume su abdomen de impacto

Belinda es conocida por su belleza, talento y voz angelical pero también es fan de presumir su marcado abdomen en redes sociales.

La interprete de “Bella traición” ha decidido nuevamente presumir su abdomen, pero con un look muy relajado, debido que lleva puesta una pijama en color lila.

Belinda sin pena a nada, deja ver que el abdomen mañanero si existe luciendo bastante fresca por las mañanas con nada de maquillaje y con un chongo en el cabello.

A pesar que ya tiene treinta años su rostro angelical y su figura parece de una joven de veinte e incluso de menos.

Es característico de ella verla lucir impecable ante sus seguidores, el publico, sus conciertos y en cualquier actividad que realice.

Belinda puede presumir de tener un verdadero cuerpazo y cada vez que lo exhibe deja con la boca abierta a más de uno, esta vez con una serie de fotografías sensuales para presumir su abdomen desde Tailandia.

Belinda triunfa en Tailandia y cautiva con su belleza

Belinda y un grupo de influencers acudieron a Tailandia como parte de una campaña publicitaria de una famosa joyería.

La cantante ha compartido en sus redes sociales algunos momentos del lujoso viaje que realizó a la capital de Tailandia, donde la recibieron como toda una diosa.

Cautivo con un impactante conjunto de top y mini falda de pedrería a la hora de su perfomance para el evento de la destacada marca.

Demostró su capacidad vocal y asombro con su belleza a todos los presentes.