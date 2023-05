Andrea Legarreta contó una curiosa anécdota en Hoy, misma que involucra a Christian Nodal y su exnovia Belinda -de 33 años de edad- quien le cumplió un sueño.

Andrea Legarreta al ser -aún- esposa de Erik Rubín, tiene acceso a historias entre famosos que muchos desconocemos y que ni ellos mismos sacan a la luz.

Esta vez contó que fue gracias a Belinda y la comunicación que tiene con Erik Rubín, que Christian Nodal -de 24 años de edad- cumplió un sueño. Y no, no fue conocer al ex Timbiriche.

Belinda y Christian Nodal. (Especial)

Belinda le cumplió un sueño a Christian Nodal y Andrea Legarreta los balconeó

La relación que tuvo Christian Nodal con Belinda será casi que insuperable, pues aunque ya no están juntos, se siguen sacando a la luz datos curiosos.

Ahora fue Andrea Legarreta -de 51 años de edad- quien contó que Christian Nodal cumplió uno de sus sueños gracias a Belinda y sus conexiones musicales.

Señaló que la película favorita de Christian Nodal es ‘Spirit’, la del caballo que es un aspiracional, y ante ello Belinda le cumplió su grande deseo.

Spirit, película que dijo Christian Nodal que le gustaba. (Especial)

La conductora de Hoy dijo que Belinda le escribió en una ocasión a Erik Rubín para que le cantara un cacho de una de las canciones de ‘Spirit’,

“Cuando él estaba con Belinda, ella le pidió a Erik que le cantara en un mensaje de voz una de las canciones”. Andrea Legarreta, conductora.

Y es que el esposo de Andrea Legarreta es quien canta las canciones de ‘Spirit’ en el doblaje de la película al español.

Estas canciones fueron calificadas por todos en el matutino como “qué bonito”, pese a que la pareja ya no está junta y Christian Nodal ya hasta va a ser papá con alguien más.

Christian Nodal derrite corazones; el amor lo describe por el nombre de Cazzu y a su hija le fue mejor

Christian Nodal está más que enamorado de Cazzu, pese a que aún se hable de Belinda y él, pero demostró que la definición del amor es “Julieta”, el nombre real de su novia.

El cantante de regional mexicano participó en Hoy en una dinámica de preguntas rápidas donde definió amor en una palabra con el nombre de Cazzu, Julieta.

Pero eso no fue lo mejor, sino que a la palabra “tu hija”, la describió como “mi vida” y nos llenó a todos de ternura.

Christian Nodal, cantante. (@christiannodaloficialmx)

Por otra parte, Christian Nodal aseguró que sus padres ya están preparados para convertirse en abuelos por primera vez.