Bárbara de Regil tiene claras sus metas y ya se vio ganando un Premio Oscar, porque está haciendo su luchita ¿lo logrará?

Además de la vida fitness, Bárbara de Regil ha enfocado su carrera a la actuación y ha participado en múltiples proyectos como protagonista.

Su debut en las telenovelas fue con ‘Cabo’ y ahora está feliz por participar en una película producida por Salam Hayek, de 56 años de edad.

Bárbara de Regil -de 35 años de edad- forma parte de elenco de “Quiero tu vida”.

Durante la alfombra roja de la película, Bárbara de Regil se mostró feliz de haber trabajando en una película de Salma Hayek, a quien conoció y hasta una rutina de ejercicio le pidió.

La actriz contó que Salma Hayek estuvo presente durante todo el rodaje de “Quiero tu vida” y la felicitó por trabajar en su película.

Bárbara de Regil está decidida en hacer carrera en Hollywood y ya inició el proceso al participar en la película ‘Blackout’.

“Ya hice una película en Hollywood se llama Blackout, pero sí me van a ver. Yo nunca voy abandonar mi meta y es mi sueño (ganar un Oscar) y no solamente lo estoy soñando, estoy trabajando en ello”

La actriz de ‘Rosario Tijeras’ ya se vio recibiendo su Premio Oscar: “Ay claro, obvio. Ni modo que te diga que no”.

No es la primera vez que Bárbara de Regil menciona sus aspiraciones a un premio de la Academia y su inspiración es Eugenio Derbez.

Incluso, Bárbara de Regil ya tiene el inicio de su discurso al recibir su Premio Oscar: “Comenzaría con ‘Gracias México, los amo a todos’”.

Cuando Bárbara de Regil seguía en las grabaciones de la telenovela ‘Cabo’, surgieron rumores de que sus compañeros de reparto no la soportaban.

Y no solo los actores, también se decía que la producción estaba harta por las exigencias de Bárbara de Regil, al punto que le hacían la ‘ley del hielo’.

Es por eso que durante la alfombra roja de “Quiero tu vida”, la actriz fue cuestionada si era cierto que no se llevaba bien con sus compañeros de ‘Cabo’.

“Mira, yo te voy hacer una pregunta, siempre dijo la verdad ¿quién lo dijo? ¿Quién? Tal vez a ti te caigo bien, tal vez a ti te caigo mal. Yo no le puedo caer bien a todo mundo, yo no soy moneda de oro, entonces si no le caigo bien a alguien, no pasa nada”

Bárbara de Regil