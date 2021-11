Bárbara de Regil reclama a su esposo por no darle like a foto que subió con él, consecuentemente se pudo ver el deseado comentario en su post.

La influencer fitness Bárbara de Regil, mostró una historia en donde le reclama a su esposo no hacerle caso a una fotografía que subió con él a redes sociales.

Bárbara de Regil muestra su lado tóxico

En una historia en Instagram, Bárbara de Regil compartió lo que podría ser definido como su lado tóxico , luego de hacer un reclamo a su esposo, Fernando Schoenwald.

Mientras ambos padres esperaban que su hija, Mar de Regil , quedará lista, respecto a un cambio de look que se hacía, la actriz mostró el reclamo que le hizo a su esposo.

De manera directa, Bárbara de Regil le reclamó a Fernando Schoenwald que no le había dado like, ni comentado una fotografía que subió junto a él a Instagram.

“Oye gordo, subí una foto contigo y no me has dado ni like ni nada, ni un comentario, aviéntame algo”. Bárbara de Regil, influencer.

Bárbara de Regil reclama a su esposo. (@barbaraderegil)

Mismo que al empezar a escuchar los reclamos de la influencer fitness, le dijo que iría directo a la publicación para comentarle algo.

“Ahorita lo checo, ahorita lo checo”. Fernando Schoenwald, empresario.

Minutos, Bárbara de Regil compartió en su historia de Instagram otra fotografía a lado de su amado esposo.

Bárbara de Regil y su esposo, Fernando Schoenwald. (@barbaraderegil)

Fernando Schoenwald terminó comentado la publicación de la influencer fitness con un cariñoso mensaje sobre la admiración que le tiene.

“Bárbara- Estoy tan orgullosa de Ti @ferschoenwald Fernando- El orgullo y la admiración es mutua amor de mi vida”. Post de Bárbara de Regil en Instagram.

Bárbara de Regil sube fotografía con su esposo, Fernando Schoenwald. (@barbaraderegil)

Esta sería una de las primeras veces que se ve un comentario de el esposo de Bárbara de Regil en los posts que sube dedicados a él.

Le dicen a Bárbara de Regil que su esposo no la quiere

Bárbara de Regil tiene 7 años junto a su esposo, Fernando Schoenwald, quien es casi 10 años mayor a la actriz.

La influencer suele compartir post en su Instagram a lado de su esposo, para celebrar alguna fecha especial o bien, solo para demostrar el amor que se tienen.

Sin embargo, en una ocasión, Bárbara de Regil mostró un mensaje de un hater, el cual le decía que su esposo no la quería porque no le comentaba ni hacia caso a sus posts.

Pese a que, en su momento, la actriz hizo caso omiso y mandó un mensaje a sus haters, ahora se vio la otra cara de la moneda.

Tal parece que a Bárbara de Regil sí le afecta que su esposo no les haga caso a sus publicaciones y si no, él no captó el chiste y reconoció su error por no ‘pelar’ sus posts.