Aunque ha recibido un sinfín de ataques en las redes sociales, Bárbara de Regil solo pela las críticas cuando se las dice alguien que ama.

En diversas ocasiones Bárbara de Regil se ha defendido de los diferentes comentarios negativos que recibe en las plataformas sociales. Sin embargo destacó que las únicas críticas que pela son las de sus seres queridos.

De acuerdo con Bárbara de Regil la gente suele atacarla sin conocerla. En este sentido destacó que a las personas les suele molestar que es una persona muy honesta.

Bárbara de Regil (Agencia México)

Bárbara de Regil dice que es muy sincera y eso le molesta a muchas personas

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, Bárbara de Regil habló sobre las constantes críticas que recibe en las redes sociales.

De manera contundente Bárbara de Regil señaló que no le afectan ya que solo pela las críticas que vienen de sus seres queridos.

“No me afectan, me afectarían si fueran por parte de mi esposo, de mi hija o de mi mamá que me conocen” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil destacó que las personas la atacan si conocerla, por lo que sus comentarios solo son opiniones que no la definen a ella.

En ese sentido puntualizó que las críticas que recibe vienen de las inseguridades y las heridas de las personas.

“Pero como es gente que no me conoce y que habla a partir de lo que vive, de sus inseguridades y de sus heridas. Son sus opiniones desde su casa, su corazón, había mí. Su opinión no es mi realidad” Bárbara de Regil

Aunque acepta las críticas, Bárbara de Regil señaló que ella conoce quién es y por eso no le afectan los comentarios de otras personas.

“No me afecta para nada, lo acepto que venga. Soy muy positiva, yo sé quién soy, no el que no me conoce. Entonces estoy muy bien” Bárbara de Regil

Para Bárbara de Regil su honestidad es lo que les molesta a las personas y por eso recibe tantas críticas en las redes sociales.

“Yo lo que trato de esparcir en la vida es amor, buena onda, vibra. Soy muy sincera y a mucha gente eso le molesta o no puede con la sinceridad de uno, entonces eso ya es cosa de cada quién” Bárbara de Regil

Como toda una fanática, Bárbara de Regil revela cómo conoció a Arnold Schwarzenegger

En la entrevista con ‘Sale el Sol’, Bárbara de Regil relató cómo fue conocer a Arnold Schwarzenegger en un gimnasio ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

Como toda una fanática Bárbara de Regil no pudo perder la oportunidad de pedirle una foto a Arnold Schwarzenegger. Incluso destacó que lo tuvo que esperar media hora.

“Que me lo encuentro y que le pido una foto y yo, ¡obvio no voy a desperdiciar este momento de tener mi foto con Arnold!, así que corrí a él y le dije ‘¿me puedo tomar una foto contigo?’ (…) me quedé parada así media hora hasta que me dijo ‘sí, ya la foto’, y yo ‘ok’” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil presume encuentro con Arnold Schwarzenegger (@barbaraderegil / Instagram )

Bárbara de Regil destacó que en ese momento pudo conocer la emoción de los fans cuando la conocen a ella y le piden una foto.

“Lo empecé a grabar desde lejos y pensé: ‘ahora entiendo a todos los que llegan y me están grabando de lejos’” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil presume foto con Arnold Schwarzenegger (@barbaraderegil / Instagram)

Sin embargo Bárbara de Regil destacó que a diferencia de Arnold Schwarzenegger, ella no hace esperar a sus seguidores.