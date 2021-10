Bárbara de Regil reacciona a las burlas que le habrían realizado los conductores de Hoy

A finales del mes de septiembre se reveló que Bárbara de Regil habría visitado las instalaciones de la televisora de San Ángel. Los conductores de Hoy hablaron sobre la presencia de la actriz en el canal.

Arath de la Torre y Andrea Legarreta se habrían burlado de la presencia de Bárbara de Regil en Televisa. De forma irónica comentaron que se encontraba vendiendo su proteína por el desempleo.

Los comentarios de los conductores de Hoy causaron gran polémica, en entrevista presentada por ‘Ventaneando’, Bárbara de Regil respondió a los comentarios realizados por Arath de la Torre y Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta y Bárbara de Regil (Agencia México )

Bárbara de Regil destaca que no compite con Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Durante el programa ‘Ventaneando’ se presentó una entrevista con Bárbara de Regil en donde habló sobre los comentarios que habrían hecho los conductores del programa Hoy sobre su presencia en la televisora.

Aunque no se había revelado los motivos de la presencia de Bárbara de Regil en el canal, Daniel Bisogno destacó que había acudido por una entrevista, pero no reveló el programa.

Ya en el video Bárbara de Regil puntualizó que mantiene una gran relación con Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

“Yo me llevo muy bien con Andrea Legarreta, a Galilea la conozco también y a Arath no tengo el gusto” Bárbara de Regil

Sobre los comentarios que habrían realizado los conductores de Hoy, Bárbara de Regil puntualizó que no lo tomo como una burla y señaló que no compite con ellas porque son diferentes.

“La verdad que vi el video, pero no se me hizo burla. Más bien, creo que lo exaltaron; el sol sale para todos y además yo no compito con ninguna de ellas porque somos totalmente diferentes. Me caen muy bien, además las respeto y las admiro” Bárbara de Regil

Sobre los comentarios que había ido a la televisora de San Ángel a vender su proteína ‘Loving It’. Bárbara de Regil destacó que le encantaría.

“Yo feliz de ir a vender mis proteínas ahí, me dan chance” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil confiesa que cuando era joven era insegura y no estaba feliz con su cuerpo

Desde Guadalajara, Bárbara de Regil aseguró que ya aprendió a lidiar con todas las críticas en su contra, pues destacó que los comentarios negativos hablan más de la persona que los escribe.

“Aprendí que tú no puedes controlar la cabeza de los demás; la gente te va a dar lo que ellos son y no lo que tú eres. Cuando hay un ataque, la gente no me ataca a mi Bárbara, yo veo que la gente me dice ‘esta persona soy yo’. Aprender eso me tomó tiempo” Bárbara de Regil

En su entrevista Bárbara de Regil confesó que antes no se aceptaba como era ya que no le gustaba cómo se veía. Sin embargo la actriz reconoció que ya tras mucho trabajo ya se acepta

“Yo no era feliz con mis estrías, con mis dientes chuecos, con mis orejas, con mis pies y con muchas partes de mi cuerpo. Un día dije ‘me amo ahora o me cambio, basta ya’. Veo una foto mía de hace diez años y digo ‘estaba bien bonita y era bien insegura’. No me aceptaba, pero empecé a trabajar en mí” Bárbara de Regil