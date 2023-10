Bad Bunny usa peluca, así han exhibido en video al cantante de reggaeton, lo que ha hecho que muchos se pregunten si es calvo.

El cantante de 29 años de edad Bad Bunny ha andado muy activo estos días, pues se ha colado bastantes veces en las tendencias del momento en redes sociales.

Y ahora lo vuelve hacer, pero no por su próximo nuevo álbum que ya confirmó, sino, por un detalle muy personal; y no, de una vez te decimos que no es por Kendall Jenner -de 27 años-.

Bad Bunny (STEVE MARCUS / REUTERS)

Bad Bunny usa peluca, las pruebas exhiben al cantante

Esta vez el cabello de Bad Bunny es el motivo que está causando polémica sobre el cantante.

Luego de que en video, Bad Bunny quedará en evidencia, pues a través de redes sociales se ha viralizado la peluca del intérprete de Safaera.

Peluca de Bad Bunny que no es una fake news, pues fue el propio el estilista, diseñador y fabricante de pelucas Jann Figueroa- se desconoce su edad- es quien publicó la evidencia.

Mostrando la peluca que al parecer habría estado usando en varias ocasiones Bad Bunny.

Tan solo basta recordar que dicha peluca de Bad Bunny sería nada más ni menos que la que se ve en el video musical de su canción Un Preview.

Pues es más que evidente que se trata de la muestra que dio a conocer el propio estilista Jann Figueroa, además para rematar y confirmar que Bab Bunny usa efectivamente peluca, este le agradece haber colaborado con el artista.

Y pese a que dicha publicación no fue mal intencionada por parte de Jann Figueroa, que solo presume haber trabajado con Bad Bunny con una de sus pelucas.

Este hecho ha puesto en duda la salud de la cabellera de Bad Bunny, pues ya hay muchos que dicen que el cantante es calvo.

¿Bad Bunny es calvo? Su peluca revela la verdad del cantante

Luego de que saliera evidencia de que Bad Bunny usa peluca, los fans del reguetonero se han mostrado bastante preocupados, pues ya dicen que tiene calvicie.

Sin embargo, la supuesta calvicie de Bad Bunny es uno más de los rumores que rodean al cantante puertorriqueño.

Ya que ahora, también se ha revelado que Bad Bunny volvió a uno de sus icónicos looks.

Por lo que ante el estreno de su próximo álbum, Bad Bunny decidió raparse tal y como lo podemos ver en el adelanto que el propio cantante mostró a los fans. A lo que de la calvicie no tiene nada de qué preocuparse.