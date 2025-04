¿Michaela Bisogno -primogénita de Daniel Bisogno- se podría quedar sin el protagónico de “Matilda”? Hija de Raquel Bigorra estaría a punto de hacer el casting.

Alejandro Gou le prometió a Daniel Bisogno que le daría a su hija la oportunidad de protagonizar Matilda: El musical, obra en la que ya estaría trabajando.

Sin embargo, se dio a conocer que habría otra pequeña que podría tomar su lugar, se trata nada más y nada menos que de la hija de Raquel Bigorra, Rafaella.

raquel bigorra (Chisme No Like)

Raquel Bigorra -de 50 años de edad- sorprendió a propios y extraños al revelar que su hija podría estar en la obra musical “Matilda”.

La declaración de Raquel Bigorra sorprendió y es que se habría revelado que la hija de Daniel Bisogno, Michaela, tendría el protagónico, por lo que muchos ven una traición.

En entrevista con varios medios, Raquel Bigorra reveló que Alejandro Gou le habría preguntado si su hija cantaba porque la quería para Matilda: El musical.

Raquel Bigorra destacó que su hija está muy emocionada por que quiere dedicarse al medio del espectáculo y ella estaría dispuesta a llevarla al casting de Matilda.

“Subí la foto y luego algunos compañeros reporteros me dijeron: ‘Raquel Gou te escribió y te puso que si tu hija cantaba porque la quiere para Matilda: El musical’ (…) Total que le tengo que hablar para decirle a qué hora es el casting para formarme y llevar a la niña”

Durante su conversación, Raquel Bigorra se mostró muy contenta de los pasos que está dando su hija Rafaella y poderla acompañar en sus primeros pasos.

Y es que Raquel Bigorra señaló que su hija se está preparando para poder seguir desarrollándose en la industria del espectáculo.

Las declaraciones de Raquel Bigorra sorprendieron a los reporteros, quienes no dudaron en cuestionarle sobre qué pasaría con la hija de Daniel Bisogno luego de que se había revelado su participación en Matilda.

Raquel Bigorra se mostró sorprendida, pues señaló que no estaba al tanto de esta situación.

En su conversación, Raquel Bigorra destacó que todavía no conoce los detalles de Matilda: El musical, porque no ha hablado con Alejandro Gou.

“Estaría padrísimo, ni siquiera he hablado ni me he reportado ni nada y la obra tampoco la conozco”

Raquel Bigorra