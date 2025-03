En entrevista para la radio con Jessie Cervantes, de 56 años, en Exa, Arturo Rivera, el chef de El Califa de León contó cómo fue ganar una estrella Michelin.

Experiencias que le cambió la vida, pero que le dejó varias anécdotas bastante graciosas a Arturo Rivera, el chef de El Califa de León.

Ya que Arturo Rivera, el chef de El Califa de León ha contado que creyó haber ganado unas llantas Michelin y no una estrella.

El Califa de León, la taquería que ganó una estrella Michelín (@soydanyzuco / TikTok)

Arturo Rivera, el chef de El Califa de León creyó que se había ganado unas llantas y no estrella Michelin

Arturo Rivera, se desconoce su edad, chef de El Califa de León ha revelado cómo fue su experiencia al ganar una estrella Michelin.

Premio que llegó de la nada y hasta confundió a Arturo Rivera, el chef de El Califa de León, al no saber de qué se trataba el reconocimiento.

Luego de que Arturo Rivera, el chef de El Califa de León contó que en primera no sabía que era calificado, pues “un 8 de mayo, me llegaron unos invitados a probar los tacos, pero nunca me dijeron que eran investigadores”.

Tras esto, a Arturo Rivera, el chef de El Califa de León se le informó que había ganado y que ya era chef, sin embargo, ante su sorpresa él sólo se considera un parrillero.

“Nunca busqué un premio, simplemente atendía y hacía con esmero mi trabajo” , aseguró Arturo Rivera, el chef de El Califa.

Así como Arturo Rivera, el chef de El Califa de León c reyó que se había ganado nada más ni menos que unas llantas

“Es que yo pensé que me había ganado unas llantas para mi bocho, escuchas Michelin y piensa en llantas. Me dijeron que me había ganado algo mejor.” Arturo Rivera, el chef de El Califa de León

Desafortunadamente, al evento de premiación de estrellas Michelin, Arturo Rivera, el chef de El Califa de León no pudo asistir, debido a que su padre fue hospitalizado.

Arturo Rivera, el chef de El Califa de León no sabía lo que era ganar una estrella Michelin

Luego de que Arturo Rivera, el chef de El Califa de León, no pudiera ir al evento de la entrega de estrellas Michelin, tuvo una gran sorpresa.

Pues Arturo Rivera, el chef de El Califa de León fue sorprendido en el negocio de tacos para poder entregarle su estrella Michelin en persona.

Donde jamás Arturo Rivera, el chef de El Califa de León pensó que los medios que abarrotaban el lugar fueran a verlo a él.

Ya que en pleno día de trabajo, ejecutivos de Michelin le otorgaran a Arturo Rivera, el chef de El Califa de León su precio con filipina como ya todo un chef reconocido y su estrella.

Momento en el que Arturo Rivera, el chef de El Califa de León descubrió lo que significaba ganar una estrella Michelin.