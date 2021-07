En unas recientes historias de Instagram, la actriz mexicana, Ariadne Díaz, dio a conocer a sus fans que “se encontraba en aprietos”.

La joven explicó a sus seguidores que todo surgió por haberse sometido a un tratamiento de belleza.

Ariadne Díaz utilizó unas ventosas, tratamiento reconocido por mejorar la circulación sanguínea en alguna parte específica del cuerpo.

Al momento de grabar las historias para su cuenta de Instagram, Ariadne Díaz se encontraba en compañía de su hijo, Diego Ornellas Díaz, quien estaba jugando con el aparato de su mamá.

La actriz explicó que le comentaron (no especifica quien) que las ventosas servían para estimular el colágeno.

Posteriormente, Ariadne Díaz hizo la demostración de como utilizar el aparato, haciendo “masajes faciales”. Primero se colocó el aparato en el rostro y luego lo movió hacia arriba.

Sin embargo, luego de ver como el rostro le quedaba enrojecido , Ariadne Díaz investigó como utilizar el aparato.

Fue entonces que se percató de que debe pasarlo por su rostro de forma rápida; y ella lo hizo lentamente.

Aprovechando las grabaciones para sus historias, Ariadne Díaz mostró su preocupación porque la fueran a ver de esa forma y llegaran a pensar que se había operado, golpeado, o cualquier otra cosa.

Por lo que preguntó a sus fans si conocían algún remedio para quitar el enrojecimiento de la piel.

“O sea vean, ni el filtro lo puede ocultar. O sea mañana va a parecer que me operé, me inyecté o me golpeé”

Ariadne Díaz