La actriz Ariadne Díaz venció por segunda vez al coronavirus; explica por qué volvió a contagiarse.

Ariadne Díaz se encuentra inquieta por que nuevamente se contagió de coronavirus, enfermedad que atacó su organismo por segunda vez. A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana recordó que su primera vez con el Covid-19 sufrió poco a comparación de esta vez.

Ariadne Díaz recuerda que la primera vez sufrió dolor de espalda alta, dolor de cuerpo, haber experimentado escalofríos y haber tenido muy poquita fiebre. En aquella ocasión su esposo Marcus Ornellas y su hijo Diego afortunadamente no se contagiaron. Desafortunadamente Dos meses y medios después de aquella delicada experiencia volvió a dar positivo a la prueba del Covid-19 por lo que su doctora le explicó el por qué.

“Me dijo la doctora: 'como te dio muy leve la primera vez es posible que no hayas hecho anticuerpos, entonces estabas tan expuesta como al principio’. No es que no me haya cuidado” Ariadne Díaz. Actriz

Ariadne Díaz indicó que en esta ocasión se dio cuenta que estaba enferma durante un viaje a la playa , comenzó a sentir dolor de estómago al punto de sufrir de diarrea además de que nuevamente experimentó dolor de espalda, razón por la que fue al médico, se realizó una prueba PCR y dio positivo.

Ariadne Díaz desmiente haber sido hospitalizada por Covid-19

La actriz Ariadne Díaz asegura que en esta ocasión sufrió más; sin embargo, no estuvo hospitalizada como transcendió: “No me gusta que el haber dicho 'me dio mas fuerte se interpretara como está grave'”, citó para volver a dejar claro que está bien, que superó por segunda vez la terrible enfermedad y que tanto su esposo Marcus Ornellas y su hijo Diego dieron otra vez negativo a la prueba.

Finalmente, Ariadne Díaz pidió ser responsables con lo que decimos sobre todo porque la información puede ser fatal en tiempos tan difíciles como éste. Así como pide no bajar la guardia y cuidarnos para cuidar a nuestros seres queridos. No confiarse si ya se tuvo la enfermedad porque al igual que ella estaba puede sorprenderlos.