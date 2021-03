Ariadne Díaz habla sobre su renuncia a la serie 'Malverde: El Santo Patrón'

Ariadne Díaz habló sobre sus motivos para renunciar a la serie ‘Malverde: El Santo Patron’, tras la salida de Fernando Colunga

Por primera vez, y luego de una serie de rumores, Ariadne Díaz habló sobre su renuncia a la serie ‘Malverde: El Santo Patrón’, el proyecto con el que regresaría a la actuación después de casi 3 años lejos de la pantalla.

Aunque los planes de la serie contemplaban como protagonistas a Ariadne Díaz y Fernando Colunga , tuvieron que ser suspendidos y cambiados de emergencia tras la renuncia del actor y, días después, la de Ariadne Díaz.

Ariadne Díaz no se sentía cómoda con el proyecto

Fue a través de una transmisión en vivo en Instagram , donde Ariadne Díaz se sinceró con sus seguidores y habló sobre su renuncia a la serie ‘Malverde: El Santo Patrón’.

La actriz aseguró que su decisión fue provocada por la incertidumbre que giraba alrededor de la serie tras la salida del protagonista Fernando Colunga, y que no la “hacía sentir cómoda ”.

“En ese momento, Fernando Colunga, (…) ya no continuó más por razones personales. Entonces cuando yo no sabía quién iba a ser el protagonista pues decidí también bajarme del barco (…). Ante la incertidumbre, decidí no estar más. Siempre me he prometido no estar en proyectos donde no me siento cómoda.” Ariadne Díaz

De acuerdo con Ariadne Díaz, para ella resultaba imposible “decir sí” a una serie “tan importante” que no definía detalles esenciales de la historia y carecía de información . Y, aunque días después la producción reveló el nombre del nuevo actor protagonista, la famosa no pudo esperar más.

“Ahora ya está definido quién va a ser, pero en aquel momento no, era todo muy incierto. Era entrar así con los ojos cerrados a un proyecto, sin saber quién va a ser tu compañero; el protagonista de un proyecto tan grande." Ariadne Díaz

Finalmente, la actriz de ‘Tenías que ser tú’, dijo que esperaba que lo dicho en el video no fuera malinterpretado por la prensa y el público. “Ojalá que estas palabras dichas aquí no sean malinterpretadas de muchas formas como probablemente va a suceder pero igual lo sigo diciendo”, concluyó.

Pedro Fernández protagonizará la serie 'Malverde: El Santo Patrón'

Según las versiones de algunos medios, Fernando Colunga habría renunciado al proyecto de 'Malverde: El Santo Patrón' por "temor a venir a México y contagiarse de Covid-19".

Así, la producción tomó la decisión de hacer a Pedro Fernández el protagonista de la serie de Telemundo, 'Malverde: El Santo Patrón'.