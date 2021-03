Ariadne Díaz lamenta que su salida de 'Malverde' se interpretara como su retiro a las telenovelas.

Tras darse a conocer que Ariadne Díaz renunció a la serie ‘Malverde: El Santo Patrón’, fuertes rumores surgieron sobre un retiro total a las telenovelas por lo que la actriz tomó su cuenta de Instagram para por medio de un video aclarar esto.

A través de un streaming live, Ariadne Díaz comenzó explicando que no por ser actriz tienes qué tomar cualquier papel , al contrario, puedes tomarte un tiempo para decidir si en verdad lo quieres, algo que ella hizo y por lo que se interpretó que abandonaba la actuación específicamente las telenovelas.

"Cuando nos dedicamos al espectáculo la gente cree que tienes que hacer ciertas cosas y no es así, tú puedes como cualquier otra persona elegir lo que quieres para tu vida, como es mi caso que me he decidido a esperarme, que no es que me esté retirando ni nada, creo que es muy respetable buscar algo que me haga feliz” Ariadne Díaz. Actriz

Ariadne Díaz revela porqué no estará en serie de ‘Malverde’



Tras aclarar que no se retira de las telenovelas, Ariadne Díaz revela porqué no quiso continuar en la serie “Malverde: El Santo Patrón”, decisión que estuvo basada en la salida de Fernando Colunga.

“En ese momento, Fernando Colunga, (…) ya no continuó más por razones personales. Entonces cuando yo no sabía quién iba a ser el protagonista pues decidí también bajarme del barco (…). Ante la incertidumbre, decidí no estar más. Siempre me he prometido no estar en proyectos donde no me siento cómoda” Ariadne Díaz. Actriz