Está decidido, Apio Quijano de Kabah le dice adiós a los 90′s Pop Tour luego de cuatro años de haber sido parte del proyecto musical.

A través de un breve video, Apio Quijano revela si un pleito con Kabah es el motivo por el que decidirá bajarse de los escenarios de los 90′s Pop Tour.

Así como agradece a Bobo Producciones y a Ari Borovoy, de 44 años de edad, por invitarlo a ser parte de este espectáculo que se adueñó del Arena Ciudad de México.

Apio Quijano se baja de los 90′s Pop Tour y revela si es por pleito con Kabah

Mediante su cuenta de Instagram, Apio Quijano, de 46 años de edad, anuncia su salida de los 90′s Pop Tour, proyecto musical en el que participó a lo largo de cuatro años junto a Kabah.

Cabe mencionar que Apio Quijano no dejará Kabah, la agrupación continuará siendo parte de los 90′s Pop Tour, pero sin el cantante.

Su salida no es porque esté de pleito con la agrupación sino por proyectos personales ya que apenas si tiene tiempo para sí mismo.

“Tomé esta decisión porque es mucho lo que traigo en mente y no me da la me da la vida”, explica el exhabitante de La Casa de los Famosos México.

Asimismo agradece a Bobo Producciones y a Ari Borovoy por invitarlo a ser parte de una experiencia que será inolvidable.

“Este proyecto es maravilloso, mágico, y que siga viviendo el 90s Pop Tour”, dijo y asegura “no es un adiós es un hasta pronto”.

La última presentación de Apio Quijano o como dice él, su cierre de ciclo en los 90s Pop Tour, será el 3 de marzo.

Apio Quijano continuará en Kabah

Por otro lado, Apio Quijano aclara que seguirá siendo parte de Kabah, grupo musical cuya trayectoria inició en 1992.

Aunque ya no se presentará con Kabah en los 90s Pop Tour, así como con ninguna de las agrupaciones que son parte de este proyecto, sí dará conciertos con el grupo, pero de informa independiente.

“No me bajo, no me salgo de Kabah, continuaré con Kabah haciendo fechas independientes, estará yendo a todos los lugares” Apio Quijano