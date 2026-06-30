Anna Ferro revela detalles de la etapa en la que se encuentra la sucesión de la herencia de Fernando del Solar a cuatro años de su muerte.

En noviembre de 2025 se leyó el testamento de Fernando del Solar y se determinó el albacea que verificaría el reparto de sus bienes.

En entrevista con Ventaneando, Anna Ferro reveló que la herencia de Fernando del Solar se encuentra en la etapa de adjudicación de bienes, por lo que llevará tiempo que sus herederos reciban lo que les corresponde.

Anna Ferro revela en qué etapa está la herencia de Fernando del Solar

La viuda de Fernando del Solar menciona que la sucesión testamentaria del conductor se encuentra en la adjudicación de bienes; es decir, un juez está determinando qué le corresponde a casa heredero.

Fernando del Solar habría dejado como herederos a sus dos hijos con Ingrid Coronado, a Anna Ferro y su madre, Rosa Lina Servidio.

“Lo que se destrabó es que ya se hizo la lectura del testamento, eso sí ya tenemos un buen caminar. Después hubo como un tema de que no querían que yo fuera la albacea” Anna Ferro

Anna Ferro (Anna Ferro instagram @annaferro8)

Anna Ferro mencionó que la repartición de la herencia de Fernando del Solar tardó porque no querían que ella fuera la albacea del testamento, además de los múltiples trámites burocráticos con los que se debe cumplir.

“Sus hijos quedaron súper protegidos con sus departamentos y todo lo que a ellos les tocaba. En vida se los dejó a su nombre. También nos siguió protegiendo en vida y en testamento a mí, a Rosa. Él dejó todo bien específico” Anna Ferro

La viuda del conductor asegura que Fernando del Solar dejó bien protegidos a sus hijos, a ella y su madre, por lo que no debe haber conflicto entre los herederos.

Fernando del Solar (Instagram/@annaferro8)

Continúa el pleito entre Ingrid Coronado y Anna Ferro por el departamento de Cuernava

Ingrid Coronado inició una disputa legal contra Anna Ferro para recuperar el departamento que formaba parte de un fideicomiso adquirido por ella y Fernando del Solar.

Anna Ferro insiste en que Fernando del Solar le dejó esta propiedad, mientras que Ingrid Coronado menciona que esta propiedad forma parte del patrimonio de sus hijos.

La viuda del conductor ha comentado que aún no existe un acercamiento entre ella e Ingrid Coronado, pero espera que el caso concluya cuando la herencia de Fernando del Solar sea repartida.

“No, no ha habido ningún acercamiento. Creo que ahorita se está liberando lo del testamento, eso es como un punto aparte, y no se ha proseguido o no ha habido continuidad con el otro proceso” Anna Ferro