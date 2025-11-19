Anna Ferro -de 46 años de edad- reveló que Ingrid Coronado quedó fuera como albacea en el testamento de Fernando del Solar.

A 3 años de la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado solicitó que se abriera su testamento para determinar la herencia de sus hijos.

Anna Ferro revela quién podría ser la albacea del testamento de Fernando del Solar

El testamento de Fernando del Solar se abrió a finales de octubre y determinó que un amigo fuera su albacea, así lo contó Anna Ferro en Sale el sol.

Anna Ferro mencionó que Ingrid Coronado -de 51 años de edad- no acudió a la lectura del testamento, a pesar de que ella fue quien solicitó la lectura.

El hijo mayor de Ingrid Coronado, Emiliano López Coronado, fue quien asistió a la reunión con una carta poder para ser el representante de su madre y hermanos.

“Ella no se presentó a pesar de que ella fue quien inició este trámite, porque alegó que estaba fuera del país, quien fue el apoderado fue su hijo mayor” Anna Ferro

Por lo pronto, el albacea del testamento será un amigo de Fernando del Solar y una vez que se entregue la herencia, Ingrid Coronado podría administrar los bienes de sus hijos, ya que son menores de edad.

“La manejada de los dineros como son menores de edad pasan a la mamá” Anna Ferro

Ingrid Coronado no quiere que Anna Ferro sea la albacea del testamento y argumentó que hay conflicto de intereses.

Ingrid Coronado (Instagram/@ingridcoronadomx)

Fernando del Solar quería cambiar su testamento, pero la muerte no se lo permitió

Anna Ferro contó que Fernando del Solar había hecho otro testamento, pero ya no lo pudo firmar porque su salud empeoró.

El conductor determinó que Anna Ferro obtuviera dos departamentos y un auto.

A sus hijos les dejó diversas propiedades, mientras que a Ingrid Coronado: “No le dejó nada, todo era para sus hijos”.

Anna Ferro explica que Fernando del Solar dejó propiedades y objetos fuera de su testamento, por lo que los repartió en vida.

“Fer ya no logró firmar el último testamento”, reveló Anna Ferro, quien aclaró que ignoraba el contenido de este nuevo documento.