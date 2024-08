¿Angelique Boyer ha pensado en tener hijos con Sebastián Rulli? En entrevista confiesa si alguna vez consideró congelar sus óvulos para convertirse en madre.

Desde el 2014, Angelique Boyer -de 36 años de edad- y Sebastián Rulli mantienen una relación amorosa, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del medio.

En diversas ocasiones, Angelique Boyer y Sebastián Rulli -de 49 años de edad- han señalado que mantienen un compromiso fuerte y estable, aunque no desean casarse ni tener hijos.

Pese a la constante presión de la sociedad, Angelique Boyer y Sebastián Rulli han destacado que lo más importante es el compromiso que tienen y no se basa en ningún papel.

Sin embargo, Angelique Boyer ahora confesó si ha pensado en la posibilidad de congelar sus óvulos para tener hijos con Sebastián Rulli en un futuro.

Desde hace diez años, Angelique Boyer y Sebastián Rulli se mantienen juntos, aunque también se han enfrentado a rumores de una presunta separación y hasta de embarazo.

En una reciente entrevista, Angelique Boyer habló sobre su romance con Sebastián Rulli y cómo se han enfrentado a los estereotipos de la sociedad.

En entrevista para Despierta América, Angelique Boyer confesó que al principio de su relación con Sebastián Rulli, nadie creía que fueran a durar.

Angelique Boyer reconoció que al igual que otras parejas, ha tenido sus altibajos con Sebastián Rulli, pero se han dado cuenta que sí quieren estar juntos y por eso luchan todos los días.

Sobre si ha pensado en congelar sus óvulos por si en un futuro quiere tener hijos con Sebastián Rulli, Angelique Boyer confesó que sí ha llegado a considerar esa posibilidad.

Sin embargo, Angelique Boyer puntualizó que no lo ha hecho porque su sueño no es convertirse en madre.

“Sí lo he pensado, y no lo he hecho, sinceramente, porque no… creo que la decisión está tomada, no (nunca he soñado con la maternidad)”

Angelique Boyer