Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y Grupo Frontera cancelaron su participación en La Combinación Perfecta 6 de Neiva, en Colombia.

El domingo 29 de junio de 2025 realizó el festival La Combinación Perfecta 6 en La Arena LMP de Neiva, Colombia, pero los organizadores tuvieron problemas de seguridad con el escenario.

Horas antes de que iniciara La Combinación Perfecta 6, Ángela Aguilar compartió un comunicado para cancelar su participación en el show.

Ángela Aguilar argumentó que para ella lo más importante es la seguridad del público y prefirió cancelar su participación, ante la falta de seguridad en la estructura del escenario.

“Neiva, me duele mucho no poder cantarles hoy. Estaba muy ilusionada de ir a su herma tierra (...) El incidente que ocurrió en la estructura del escenario no nos permite presentarnos”

Ángela Aguilar