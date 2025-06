Ángela Aguilar -de 21 años de edad- confiesa cómo sería la crianza de su hijos ¿con Christian Nodal?

La cantante fue a entrevista con Juan Carlos Arciniegas, periodista de CNN en Español, y habló de su nuevo disco y los dilemas de su vida personal y profesional.

Al inicio de la plática Ángela Aguilar recordó cómo fue su crianza en el ámbito artístico, pues desde temprana edad sus padres la metieron a clases de música.

Pero para la joven cantante, esta sería una de las cosas que no quisiera repetir con sus propios hijos.

En este sentido, Ángela Aguilar dejó en claro que quiere proteger a sus hijos a toda costa.

La cantante explicó que su prioridad sería protegerlos del mundo exterior, pero sobre todo de las dañinas redes sociales.

Mientras que en el ámbito artístico, esta dispuesta a esperar a que sean ellos quienes decidan qué rumbo tomar profesionalmente:

La menor de la dinastía Aguilar se encuentra en las promociones de su nuevo disco, Nadie se va como llegó.

Sin embargo, su vida personal no deja de ser tema de conversación desde que inició su romance con Christian Aguilar.

La joven cantante aprovechó el espacio para volver a defender lo que hoy es un matrimonio que se encarrera a su primer aniversario.

Asegurando que está enamorada de Christian Nodal y que tras las críticas por su relación ha tenido que priorizar su paz mental.

Su posible rol en la maternidad no fue lo único de lo que habló Ángela Aguilar, pues también salió en defensa de sus padres.

Y es que en entrevistas pasadas la cantante ha asegurado que todo dentro de su trayectoria artística ha sido perfecto.

Palabras que Pepe Aguilar -de 56 años de edad- ha refutado también en diferentes espacios.

Parte de las polémicas de Ángela Aguilar parten también de que cierto sector del público la considera “alzada” o “creída” por este tipo de declaraciones.

Sin embargo, la cantante volvió a defender las decisiones que ha tomado a nivel profesional y personal.

Enfatizando que es la persona que se ha convertido gracias a la crianza que le dieron sus padres:

“Yo no puedo hablar nada malo de la forma que me criaron y de las decisiones que tomaron [mis padres] porque gracias a eso estoy aquí y me siento muy respaldada por el trabajo que he hecho”.

Ángela Aguilar