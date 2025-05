Ángela Aguilar- de 21 años de edad- reveló el consejo que le dio su papá ante las críticas.

El matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal - de 26 años de edad- generó diversas críticas a la cantante. Por ello, Pepe Aguilar decidió aconsejarla y apoyarla.

En una entrevista con Paty Chapoy-de 75 años de edad- Ángela Aguilar reveló el consejo que le dio su papá ante las críticas.

“Mi papá siempre me dijo que no leyera los comentarios buenos ni malos porque me iba creer los dos. El saber quién soy, vale mucho más, que personas que piensan saberlo”

Con esas palabras de Pepe Aguilar-de 56 años de edad- Ángela Aguilar ha buscado salir adelante después de tantos cuestionamientos por casarse con Christian Nodal.

Durante dicha conversación, Ángela Aguilar también dio a conocer la forma en cómo sobrelleva los comentarios negativos que le hacen.

La cantante reconoció que contar con el respaldo de su familia en momentos difíciles ha sido clave para enfrentar la situación que vive.

Incluso, Ángela Aguilar afirmó que pese a todas las circunstancias vive muy feliz.

“Aún viviendo entre tanta crueldad, entre tanto ruido,lo más bonito que yo siempre he tenido, que ahora lo aprecio aún más, es la familia.Me respaldo mucho en la gente que me levanta, que me hace más grande y guardar silencio. No puedo reclamar nada a nadie. Yo vivo muy feliz.“

Ángela Aguilar