Karol Sevilla -de 25 años de edad- sigue criticando a Ángela Aguilar: “Lo piensa todo México”, dice sin temor.

Ángela Aguilar -de 21 años de edad- sigue siendo el blanco de críticas por su matrimonio y Karol Sevilla no dudó en unirse a las burlas.

Karol Sevilla sigue hablando mal de Ángela Aguilar “porque todo México lo hace”

Ángela Aguilar va cumplir un año de matrimonio y la siguen criticando, incluso Karol Sevilla sostiene sus críticas contra la cantante.

En diversas ocasiones, Karol Sevilla ha arremetido contra Ángela Aguilar y en una ocasión la apodó “La Panini” y hasta la mandó a callar.

“Yo ya soy la más funable de todas la redes sociales y lo sé, nunca lo dije con una cosa de faltarle el respeto y si lo hice, le pido disculpas” Karol Sevilla

Karol Sevilla asegura que su intención nunca ha sido afectar a Ángela Aguilar y sus bromas son eso, humor.

Karol Sevilla (Instagram/@karolsevillaofc)

Incluso, la actriz le envió una disculpa a Ángela Aguilar por si sus comentarios le molestaron.

“Lo hice en broma, tal vez no le gustó y está perfecto, ya no me voy a meter más en ese tema de ella” Karol Sevilla

La cantante manifestó que la opinión que tiene de Ángela Aguilar, la comparte muchos en México.

“Es que no solamente lo pienso yo, lo piensa todo México” dijo Karol Sevilla sobre los comentarios negativos contra Ángela Aguilar.

Karol Sevilla prometió ya no contar ‘chistes’ sobre Ángela Aguilar y aclaró que su humor suele ser negro.

Ángela Aguilar, canción para Cazzu (Ángela Aguilar Instagram @angela_aguilar_)

¿Todo México lo piensa? Detractores de Ángela Aguilar apoyan a Karol Sevilla

Karol Sevilla expresó a Venga la Alegría, que ella solo hacía bromas sobre la situación de Ángela Aguilar, pero muchos comparten su desagrado por la cantante.

Ante esta opinión, usuarios de TikTok expresaron su apoyo a la opinión de Karol Sevilla, confirmando que no les agrada Ángela Aguilar.

“Todo México apoyando a Karol Sevilla”, “Ella lo dijo, pero todos los mexicanos lo pensamos” y “Por culpa de Ángela le tengo que dar la razón a Karol” fueron los comentarios.

Los usuarios de redes sociales concuerdan con Karol Sevilla y creen que Ángela Aguilar no actuó de forma correcta al iniciar su relación con Christian Nodal.

Otros comentarios, apoyaron a Ángela Aguilar y aseguran que la cantante ni siquiera sabe quién es Karol Sevilla, por lo que sus comentarios no le importan.

Mientras tanto, Karol Sevilla aseguró que ya no hablaría de Ángela Aguilar, pero eso no quita que muchos no la quieran.