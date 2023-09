Anel Noreña recuerda cuánto lloró José José cuando firmaron su divorcio y nadie le cree.

El 28 de septiembre de 2023 se cumplieron cuatro años de la muerte de José José y su fans acudieron al Parque La China, en la alcaldía Azcapotzalco, para rendirle un homenaje.

Hasta este lugar arribó Anel Noreña, exesposa de José José y presunta heredera universal del cantante.

Anel Noreña fue a la tumba de José José, pero sus hijos no se aparecieron, ni en el homenaje en Clavería, Azcapotzalco

José José se murió hace 4 años y no descansa en paz; su familia sigue peleando por su nombre y herencia

Anel Noreña -de 78 años de edad- acudió desde muy temprano al Panteón Francés, donde descansan parte de las cenizas de José José, para grabar una cápsula para Hoy.

José José y Anel Noreña se casaron en 1976 y tuvieron dos hijos, José Joel y Marysol Sosa.

En 1991, Anel Noreña y José José se divorciaron tras 15 años de matrimonio.

Ahora, Anel Noreña recordó qué fue lo último que le dijo José José en el juzgado donde se divorciaron y hasta lloraron.

La exesposa de José José recuerda que cuando firmaron el divorcio, ninguno llevó abogados, pues la separación era de mutuo acuerdo.

Anel Noreña recuerda que cuando el juez los cuestionó si estaban seguros del divorcio, ambos comenzaron a llorar.

“Lo último que nos dijimos, porque ahí delante del juez te dice ‘¿están seguros? Y no se que, pues empezamos a llorar. Yo empecé a llorar y él también lloró”

Recuerda que José José la acompañó a su coche y le dirigió sus últimas palabras en años.

“Me llevó al coche y me dice: ‘Nunca pensé que acabáramos así, nunca’ me dio un beso, le di un beso, en la mejilla. Me subí al coche y eso fue lo último que supe de él, en la vida volví a saber de él”

Anel Noreña