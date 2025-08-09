Andrea Noli -de 52 años de edad- se siente identificada con Florinda Meza por la gran polémica que las persigue.

La actriz interpretó a Angelines Fernández en la serie, Chespirito: Sin querer queriendo, la cual no dejó nada bien a Florinda Meza, de 76 años de edad.

Andrea Noli siente empatía por Florinda Meza porque una gran polémica las persigue

En entrevista con De Primera Mano, Andrea Noli fue cuestionada sobre qué pensaba de la polémica que persigue a Florinda Meza.

Pues Chespirito: Sin querer queriendo retrata a Florinda Meza como una mujer infiel y que acaba con la familia de Roberto Gómez Bolaños.

“En términos generales es algo que yo observo y lo observo desde la barrera (…) El público puede ser muy cruel, muy violento” Andrea Noli

Andrea Noli expresó que le impresionaba el ‘linchamiento’ mediático que estaba recibiendo Florinda Meza.

“Se debe sentir horrible tener a miles de personas hablándote mal” Andrea Noli

La actriz pasó por una situación similar a la de Florinda Meza, pues en 2006 tuvo una relación con Jorge Salinas, de 57 años de edad, cuando él estaba casado.

Andrea Noli siente que ella también fue juzgada y más cuando nació su hija Valentina.

“A mí también me pasó y no había las redes que hay hoy en día, tal vez pudo ser mucho peor” Andrea Noli

Andrea Noli dice que las críticas fueron un aprendizaje y supo sobrellevar la vida, además de salir adelante: “Me siento completa y muy orgullosa”.

Por esta razón Andrea Noli se siente identificada con Florinda Meza

Andrea Noli vivió las mismas críticas y ataques que ha padecido Florinda Meza, pues cuando tuvo una relación con Jorge Salinas, este era casado.

Jorge Salinas y Andrea Noli se conocieron en la obra “Engáñame si quieres” y comenzaron a salir, cuando el actor estaba casado con Fátima Boggio.

Meses después de iniciar esta relación, Andrea Noli se embarazó y Jorge Salinas ya tenía hijos con su entonces esposa.

Andrea Noli fue atacada por varios medios, pues constantemente la buscaban para preguntarle sobre la infidelidad de Jorge Salinas.

Lo cual creó una ‘guerra de declaraciones’ con Jorge Salinas y el distanciamiento de la hija que tuvo con Andrea Noli por varios años.