Andrea Legarreta molesta de que le echen la culpa al Covid-19 de todo, pues hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el virus, pero las personas consideran que es una consecuencia de la pandemia.

Durante el programa Hoy, Andrea Legarreta destacó que ahora las personas han tomado el Covid-19 como escusa para todos sus problemas.

El comentario de Andrea Legarreta surgió luego de que Larry Hernández reveló que su desempeño sexual se vio afectado tras su contagio de Covid-19.

A principios del pasado mes de agosto, Larry Hernández reveló que su salud se había visto gravemente afectada tras contagiarse de Covid-19.

Tras superar el coronavirus, Larry Hernández confesó que una de las secuelas a las que se enfrentaba era que su desempeño sexual se había visto afectado. En entrevista para el programa Hoy, Larry Hernández destacó que ya se encuentra en tratamiento.

Al regresar de la nota Andrea Legarreta mostró su molestia de que las personas le echen la culpa al Covid-19 de su estado de salud.

Andrea Legarreta incluso bromeó con el hecho de que al rato va a ver muchas demandas del Covid-19, por todas las acusaciones en su contra.

Andrea Legarreta destacó que ahora las personas le echan la culpa de todo lo que les sucede en su vida al Covid-19, incluso en cosas que no tienen relación con el virus.

“Ahora ya cualquier cosa, es que se me olvidan las cosas, es que ahora no se me paraba, es que ahora… el Covid-19, es que ya me voy a divorciar el Covid-19″

