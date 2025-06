Ana Bárbara no mintió. José Emilio Fernández Levy -de 20 años de edad- aceptó que intentó vender una nota de la cantante por “hambre”.

En una reciente entrevista, Ana Bárbara -de 54 años de edad- dijo sentirse traicionada por alguien a quien consideró su hijo.

José Emilio Fernández Levy acepta que traicionó a Ana Bárbara “por hambre”

José Emilio Fernández Levy explicó qué lo motivó a intentar lucrar con la vida de Ana Bárbara, tal como la cantante acusó.

“Intenté vender una nota de Ana Bárbara, pero no lo logré. No tenía pruebas, ni videos. Solo quería comer, estaba solo y desesperado”.

José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy (Instagram/@emiliolevyyy)

No obstante, José Emilio Fernández Levy negó haber grabado a la cantante o a su pareja, Ángel Muñoz.

“No tengo videos. Solo conservo lo que viví, en mi mente, en mis recuerdos, de cuando iba a su casa”, aseguró.

También, el joven desmintió haber hablado con Ana Bárbara sobre el tema .

“Ella dice que me confrontó y que lo hablamos, pero no es cierto. No tengo idea por qué está diciendo estas cosas. Yo lo voy a seguir diciendo siempre: le agradezco a ella todo. A Ángel no le agradezco nada, y el tema es con él, no con ella” José Emilio Fernández Levy

Asimismo, José Emilio Fernández Levy explicó que la información que quiso vender estaba basada en sus sentimientos de abandono, sin incluir revelaciones comprometedoras.

“Eran momentos en los que expresaba que me sentía un poco alejado de ella, que ya no teníamos contacto, que no me hablaba”, afirmó.

Ana Bárbara (Agencia México)

José Emilio Fernández Levy está dispuesto a reconciliarse con Ana Bárbara

A pesar del distanciamiento, José Emilio Fernández Levy le envió un mensaje lleno de cariño a Ana Bárbara.

“La amo mucho. Siempre voy a agradecerle lo que hizo por mí”, aseguró.

Sin embargo, dejó claro que no dará el primer paso. “Los adultos son ellos. Si ella dice que es mi madre terrenal, que me busque”, dijo con firmeza.

Sobre Ángel Muñoz, reafirmó sus acusaciones pasadas y aseguró que sus hermanos ahora viven en paz gracias a que él habló.

“No me voy a arrepentir de eso porque es verdad. Necesitaba defender a mi hermano”, finalizó José Emilio Fernández Levy.