Ana Bárbara revela llorando el porqué rompió su relación con José Emilio Levy: “Soy una madre dolida”

José Emilio Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy y José María Fernández alías ‘El Pirru’, hizo llorar a Ana Bárbara.

Por lo que una dolida y decepcionada Ana Bárbara finalmente rompe el silencio; revela motivo por el que no puede estar cerca de José Emilio Levy.

Frente a micrófonos del programa Venga La Alegría, Ana Bárbara confirma que su relación con José Emilio Levy, a quien considera un hijo, está rota.

Y es que José Emilio Levy, de 20 años de edad, se acercó a Ana Bárbara, ingresó a su casa e intentó grabarla para posteriormente exponerla mediáticamente.

El muchacho vendería información de la cantante a una revista y a cualquier medio interesado.

Ana Bárbara no mintió; José Emilio Fernández Levy acepta que intentó vender una nota de la cantante

"Quiero ser clara y contundente con eso de una vez por todas. Si la situación con Emilio está como está, es porque, él lo dijo y lo reconoció y solamente voy a ser réplica de lo que él confesó, él fue a mi casa, que es su casa, la de mis cinco hijos, y me grabó a mí y trató de vender la nota"

Al enterarse de la intención de “su hijo”, lo confrontó y puso un límite: se alejó.

"Perdón, tengo que poner espacio y límites cuando no me cuidan porque yo también soy humana. Yo también me pongo triste, también lloro y canto y bailo, hago todo, compongo, les doy lo mejor de mí, los atiendo, pero siempre lo mismo"

Ana Bárbara