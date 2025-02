Ana Bárbara -de 54 años de edad- recordó a Paquita la del Barrio y aprovechó su famosa palabra para llamar “inútiles” a sus haters.

Paquita la del Barrio era cercana a Ana Bárbara, con quien trabajó en varias ocasiones y llegaron convivir como buenas amigas.

La cantante se mostró conmovida con la muerte de Paquita la del Barrio y usó los adjetivos que hizo populares para insultar a los chismosos.

La relación de Ana Bárbara y Ángel Muñoz ha sido criticada, pues hay quienes aseguran que el esposo de la cantante maltrata a sus hijos.

Ana Bárbara ha negado estas acusaciones y durante una entrevista con Despierta América, la cantante defendió su matrimonio.

“Muy agradecida porque no habría carrera, ni habría lo que hay ahora si yo no tengo en casa una estabilidad, aunque yo sé que muchos decían que había una inestabilidad, bola de inútiles diría mi santa Paquita”

La cantante no dudó en defender a su esposo y niega que haya una inestabilidad, por lo que llamó “inútiles” a los criticones.

Ana Bárbara está encantada con su matrimonio y niega que haya problemas, como algunos aseguran.

Es por eso que Ana Bárbara usó una famosa frase de Paquita la del Barrio y aprovechó para recordarla con cariño.

En entrevista, #AnaBárbara REVELA por qué la DEMANDA de su hermano NO prosiguió. Además, continúa con el legado de #PaquitaLaDelBarrio , siempre estará presente en su vida... #DePrimeraMano 👌: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/NBiPDcvxbO

Tras llamar “inútiles” a sus haters, Ana Bárbara aprovechó para contar cómo fue su último contacto con Paquita la del Barrio.

La cantante recuerda que Paquita la del Barrio la invitó a su casa en Veracruz, para comer cabrito.

Ana Bárbara estaba emocionada por este encuentro pues, además de ser colegas, eran grandes amigas.

Paquita la del Barrio le había pedido unas batas a Ana Bárbara y ella se las envió, pero ya no pudieron reunirse como planeaban.

“En diciembre me invitó a comer cabrito a su casa. Le llevé una batas de Los Ángeles que ella me pidió y se las traje, y ya iba a comer cabrito y le hablé para confirmarle y en eso me dicen que estaba un poquito indispuesta”

Ana Bárbara