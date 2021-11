Alicia Machado se siente traicionada y desilusionada de Pablo Montero tras cantarle a Nicolás Maduro por su cumpleaños número 59 en el Palacio de Miraflores.

Luego de convivir con Pablo Montero en ‘La casa de los famosos’, Alicia Machado señaló que aunque lo respeta como artista, no entiende la decisión que tomó al celebrar junto con el presidente de Venezuela.

De manera contundente Alicia Machado señaló que si bien los artistas no deben de tener ningún partido, si deben de tener como bandera la de humanidad.

Pablo Montero se encuentra en medio de la polémica luego de que acudió a la celebración del cumpleaños del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Tras las críticas que recibió, Pablo Montero envió un comunicado en donde justificó su acción asegurando que los artistas no tienen partido y que él solo había ido a cantar.

En medio de la polémica, Alicia Machado fue cuestionada por la acción de su amigo. De manera contundente, la famosa confesó que se siente traicionada por Pablo Montero.

En entrevista para Telemundo, Alicia Machado señaló que se siente desilusionada tras enterarse que Pablo Montero le cantó a Nicolás Maduro.

Sobre el comentario de Pablo Montero de que los artistas no deben de tener partido, Alicia Machado señaló que los famosos deberían de seguir una “bandera de humanidad”.

“Yo entiendo que los artistas no deberíamos tener una bandera política, ni mucho menos, pero sí una bandera de humanidad y si bien tengo mi familia en Venezuela, no quiero sentirme con miedo, porque he tenido miedo por mucho tiempo por la situación que vive mi país”

Alicia Machado señaló que como venezolana es difícil ver a Pablo Montero cantándole a Nicolás Maduro ya que son heridas que se encuentran abiertas.

“En lo personal, si quizás Pablo no fuera mi amigo no sentiría esto, pero siento mucha desilusión, porque no, porque el dolor que tenemos los venezolanos es muy grande, lo que estamos viviendo es muy doloroso, no solamente dentro, fuera, los que estamos aquí afuera”

Alicia Machado