‘La casa de los famosos’: Pablo Montero y Alicia Machado protagonizan acalorada pelea entre gritos e insultos, luego de que el cantante regional le dijera a la ex reina de belleza que deje de estar hablando mal de los demás.

Sin duda los ánimos entre los participantes del reality ‘La casa de los famosos’ están más calientes que nunca, luego de la discusión entre Alicia Machado y Pablo Montero que a gritos se dijeron todas sus verdades.

Luego de que Pablo Montero le dijera a Alicia Machado que no debía callar a la gente ni llamar a las mujeres del servicio doméstico “chachas” , la fuerte pelea comenzó entre ambos en ‘La casa de los famosos’, tras no parecerle a la ex Miss Universo lo dicho por el cantante.

Ante esto Alicia Machado comenzó a gritarle a Pablo Montero, pidiéndole que no se meta con ella, a lo que el mexicano le dice que es una persona grosera, que no sabe escuchar, en donde la venezolana respondió que no le importa cómo sea ella.

Alicia Machado le dice a Pablo Montero “machista”

Alicia Machado le dice a Pablo Montero que es un machista. Ya en el calor de las palabras la discusión entre los concursantes de ‘La casa de los famosos’ se puso intensa llegando a los insultos y reclamos entre ambos participantes.

“No estés hablando tanta porquería, ni tantas malas palabras, groserías, ofendiendo a la gente… Yo si te digo las cosas de frente”, le dijo Pablo Montero a la venezolana que respondió “y yo también a ti, que eres un machista de mierda”.

Alicia Machado reclamando a Pablo Montero (Captura de Video)

Ante la ardiente discusión que se vivió en ‘La casa de los famosos’, Alicia Machado sin parar le echó en cara a Pablo Montero que en la casa se ha manejado como un “caballerito” , mientras que en la realidad es otra persona tachándolo de ser un mustio.

Mientras que Pablo Montero se defiende alegando que él no ha hablado mal de todos los famosos de ‘ La casa de los famosos’ , como lo ha hecho Alicia Machado, a lo que ella le dijo que el cantante regional se estaba inventando todo.