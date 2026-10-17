Alfredo Adame no estará en la cárcel tras ser sentenciado por discriminación, pero sí quedará fichado con antecedentes; deberá pagar 67 mil pesos de multa y 33 días de trabajo comunitario.

Tras cuatro años del pleito legal entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante, un juez determinó que el actor era culpable de ejercer discriminación en contra de la madre del periodista.

Alfredo Adame quedará fichado con antecedentes penales tras fallo por discriminación

El jueves 15 de octubre se realizó una audiencia para determinar la sentencia que cumpliría Alfredo Adame por el delito de discriminación, y se determinó que debía pagar 67 mil pesos de multa y hacer 33 días de labor comunitaria.

Los abogados de Gustavo Adolfo Infante solicitaban que Alfredo Adame pagara con 3 años de cárcel y con medidas de no repetición del delito.

Sin embargo, aunque no tendrá la sentencia que él solicitaba, Alfredo Adame quedará con antecedentes penales.

Alfredo Adame (Instagram/@alfredoadame.goldenboy)

Sin embargo, estos antecedentes podrían retirarse una vez que Alfredo Adame cumpla con su sentencia, ya que no se considera que su delito sea grave .

El periodista mencionó que Alfredo Adame no muestra arrepentimiento y tiene la misma actitud agresiva.

Está ya condenado, va a quedar con antecedentes penales como una persona que discrimina a personas adultas y el cuate no muestra ningún arrepentimiento. Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante va a apelar la sentencia contra Alfredo Adame

Los abogados de Gustavo Adolfo Infante aseguran que mostraron los elementos suficientes para que Alfredo Adame fuera sentenciado con la pena máxima de 3 años de cárcel.

Hubo elementos durante todo el proceso del juicio para que el juezimpusiera una pena mayor. Damián Saith Martínez, abogado de Gustavo Adolfo Infante

Por lo pronto, la defensa legal de Gustavo Adolfo Infante iniciará el proceso se apelación a la sentencia de Alfredo Adame, para que se considere un nuevo castigo para el actor.

El periodista cree que la sentencia de Alfredo Adame fue “una burla” y el actor sigue recurriendo a actos de violencia verbal.

Gustavo Adolfo Infante exhortó a las víctimas de Alfredo Adame a que lo denuncien, pues asegura que ha ejercido violencia de género hacia otras conductoras como Pati Chapoy y Joanna Vega-Biestro.