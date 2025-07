Alfredo Adame -de 67 años de edad- ya está negociando el nuevo reality show en el que trabajará antes de que termine el 2025.

El polémico actor no tiene llenadera y tras pasar por La Casa de los Famosos All Stars, ya planea ingresar a otro proyecto.

Tras dejar atrás su carrera como actor y conductor, Alfredo Adame se enfocó en hacer reality shows.

Alfredo Adame acudió al canal de YouTube de Sergio Mayer -de 59 años de edad- donde reveló que está negociando su nuevo reality show.

El conductor mencionó que tras trabajar en varios de estos shows, le han ofrecido diversos proyectos del estilo.

Siendo Disney+ la última empresa que le ofreció un reality show para el 23 de octubre y hasta el 31 de diciembre.

“Hay varios ofrecimientos a partir de que entré a los reality me convertí en el que va a todos, he ido a 6, mas uno en España (…) Hace dos semanas me habla de una cadena, Disney+, y me dicen queremos a que vayas con nosotros”

Alfredo Adame