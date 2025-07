Alfredo Adame se sinceró con Sergio Mayer en el pódcast “Políticamente imprudente” que se transmite por YouTube.

Alfredo Adame no tuvo reparo al hablar de sus escándalos así como del distanciamiento que existe entre él y sus hijos, declaraciones que dejaron sin palabras a Sergio Mayer.

Alfredo Adame dejó sin palabras a Sergio Mayer al asegurar que nunca ha dañado alguien por sus palabras y mucho menos por sus acciones.

Subrayando que no se trata de soberbia, Alfredo Adame, de 67 años, aseguró a Sergio Mayer, de 59 años, actuar con conciencia por lo que “nunca ha tenido que pedir perdón”.

“Yo nunca he tenido que pedir perdón porque no me he equivocado... Cuando yo hago algo o digo algo es porque ya estoy plenamente convencido de que no voy a dañar, de que no le voy a causar una molestia a alguien, de que no voy a generar alguna situación que no quiera, que no le convenga”

Alfredo Adame