Alfredo Adame asegura que Ninel Conde le echaba el perro cuando él estaba casado

Alfredo Adame lo confiesa, en algún momento de su vida, cayó rendido ante los encantos de Ninel Conde.

Al punto que el polémico Alfredo Adame pudo haber engañado a su entonces esposa con Ninel Conde...

Frente a micrófonos de Venga La Alegría, Alfredo Adame reveló haber intercambiado coqueteos en el pasado con Ninel Conde, pese que era un hombre casado.

Alfredo Adame, de 67 años, dice haber conocido a Ninel Conde, de 48 años, en una telenovela donde ella estaba de extra.

“Nos echábamos ojitos”, dice y asegura que fue la ‘Bombón Asesino’ quien tomó la iniciativa al darle su número telefónico.

Debido a que la actriz sí le gustó, el veterano actor la llamó, pero se dio cuenta que no iba a funcionar su romance sobre todo porque él estaba casado.

“Ella me coqueteó y yo le coquetee. Me llamaba la atención un desliz y además con una mujer tan guapa, pero estaba jovencita y yo sentí como... pero dije, no, yo soy así, cualquier otro se hubiera dejado ir”

Alfredo Adame