La polémica volvió a salpicar a Alfredo Adame luego de que se diera a conocer que éste fue invitado a la Marcha LGBT 2023.

Invitación que causó indignación entre gente de la comunidad, activistas y aliados quienes de inmediato expresaron su negativa respecto a la participación de Alfredo Adame, entre ellos Polo Morín.

A través de su cuenta de Twitter, Polo Morín, de 32 años de edad, recordó que Alfredo Adame, de 64 años de edad, no acepta a su hijo gay.

Asimismo recalcó que el veterano actor promueve la violencia en todas sus expresiones por lo que no es un aliado de la comunidad LGBT y mucho menos la representa.

“Este es el señor que rechaza y niega a su propio hijo solo por ser parte de la comunidad. El mismo señor que siempre promueve la violencia en todas sus expresiones. No nos representa, no es parte de la comunidad, no es aliado” Polo Morín

Este es el mismo señor que RECHAZA y niega a su PROPIO HIJO solo por ser parte de la comunidad. El mismo señor que siempre promueve la violencia en todas sus expresiones…

— Polo Morín (@Polo_Morin) March 23, 2023

Alfredo Adame se lanza contra Polo Morín

Palabras que llegaron a Alfredo Adame, quien vía Venga La Alegría aseguró que si marchara el próximo mes de junio debido a que su presencia, del año pasado, fue un éxito.

“¿Por qué crees que me volvieron a invitar? Por el resultado del año pasado, no quiero pecar de vanidoso, pero fui uno de los mejor bien recibidos de toda la marcha y tampoco me voy a rajar”, subrayó el también presentador.

(Eduardo Díaz)

Y adelantó que aunque tiene varios proyectos para el mes de junio, si está en México y se lo piden, sí se subirá a un camión de la Marcha del Orgullo Gay.

Esto sin importar lo que digan sus detractores, entre ellos Polo Morín, a quien considera un pésimo actor cuya fama -dice- se debe a su aspecto físico.

“Fui a la rueda de prensa y dije lo que tenía qué decir, y luego salen por ahí tres o cuatro haters, los de siempre, que yo no los represento, el primer estúpido que sale diciendo esto es uno que se llama Polo Morín, es un pésimo actor, malo, que cree que por estar guapito ya la hizo” Alfredo Adame

Así como aseguró que su hijo tampoco está de acuerdo con su presencia en la Marcha LGBT porque está ardido ya que le dejó de pagar la escuela y le dejó de dar dinero debido a que descubrió que le intentaron robar su pasaporte para evitar que se fuera a Estados Unidos.