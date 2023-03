Alfredo Adame nuevamente está en aprietos. No, no se peleó a golpes y tampoco estuvo repartiendo patadas de motocicleta en la calle. No chocó y tampoco lo chocaron.

A Alfredo Adame se le quemó su camioneta. A tempranas horas de este jueves 30 de marzo, se reportó el incendió de una camioneta en la Alcaldía Xochimilco.

A través del Twitter del cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, se informó haber recibido un informe del incendio de un vehículo en la colonia Santa Maria Tepepan en Xochimilco.

Recibimos reporte de incendio en colonia Santa María Tepepan en @XochimilcoAl, acudimos al lugar para verificar la situación y mantener informada a la ciudadanía. pic.twitter.com/s5gLp3NuOp — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) March 30, 2023

Posteriormente se dio a conocer que se trataba de una camioneta blanca Hummer, la cual pertenece a Alfredo Adame de 64 años de edad.

Se sabe que el incendió se originó en el motor por lo que se cree que una falla mecánica pudo haberlo ocasionado. Afortunadamente, no hay lesionados, informó el cuerpo de bomberos.

No obstante, se desconoce si el polémico actor conducía la camioneta o iba abordo.

En seguimiento al incendio confirmamos la dirección en calle Aldama, Barrio Tepepan, en @XochimilcoAl; informamos que se quemó un automóvil; procedimos a extinguir el fuego.

Servicio concluido.@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/Codmla2hzG — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) March 30, 2023

Hasta el momento, Alfredo Adame no ha mencionado nada al respecto, pero se espera que pronto lo haga debido a que un tuiteró publicó una foto donde se ve al actor preocupado por el incendio de su lujosa Hummer.

@Bomberos_CDMX acuden a una emergencia en tepepan al parecer es la camioneta del Actor Alfredo Adame. Más información por @AztecaNoticias @XochimilcoAl pic.twitter.com/W0oaWphga8 — Graw 11 (@grawperez) March 30, 2023

Comunidad LGBT no quiere a Alfredo Adame en la Marcha del Orgullo

El incidente ocurre a horas de que Ramsés Molina, mejor conocida como Deborah La Grande, de 34 años de edad, amenazará con impedir la presencia de Alfredo Adame en la Marcha LGBT.

“La marcha del orgullo no es un circo, la marcha es para exigir mis derechos ante una sociedad que nos lastima, nos señala y nos limita”, dijo la draga y subrayó:

“Basta de falsos aliados que solo buscan la fama y que se sienten parte de la comunidad porque tienen amigos gays. Basta de burlas”.

Así como destacó que no se necesita de una persona famosa o de un periodista para tener visibilidad, palabras que aún no responde Alfredo Adame.

Sin embargo, su hijo también reprueba que el conductor sea invitado a la marcha del orgullo que se llevará a cabo en CDMX en junio próximo.