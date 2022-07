Gustavo Adolfo Infante demandó a Alfredo Adame por llamar ‘bruja a su mamá’, por lo que el conductor tuvo que comparecer ante las autoridades.

A inicios de 2022, Alfredo Adame hizo fuertes declaraciones sobre el periodista de espectáculos y dijo que su mamá se dedicaba a la prostitución y brujería.

“La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivía, y donde la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban de viaje, este mequetrefe les sacaba el dinero de la cartera y todo el rollo” Alfredo Adame

Alfredo Adame hizo estas declaraciones en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ y aseguró que tenía testigos de su historia.

El conductor de ‘De Primera Mano’ denunció junto a su madre a Alfredo Adame por violencia de género.

Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante (Especial)

Alfredo Adame comparece por la denuncia de Gustavo Adolfo Infante

El actor acudió a la Fiscalía para comparecer por la denuncia que Gustavo Adolfo Infante interpuso en su contra.

“Yo vengo a comparecer con respecto a la denuncia que presentó la mamá de este pseudo periodista, que no es periodista, no tiene cédula profesional” dijo el actor a su salida de la Fiscalía.

Aseguró que no tenía miedo por la denuncia y no estaba preocupado: “No tenemos absolutamente nada, nada que nos ponga en estado de alerta, nada, aquí estoy para responder de lo que se me acusa”.

Volvió arremeter contra Gustavo Adolfo Infante y lo llamó cobarde, además, dijo que se estaba escudando en las faldas de su mamá.

“Él me presentó una serie de denuncias en la Fiscalía especializada en protección de periodistas donde me acusa de lavado de dinero, extorsión, operación con recursos de procedencia ilícita (...) lo desestimaron, váyase a lavar las nalgas a ver a dónde” Alfredo Adame

#Chismorreo | Alfredo Adame @_alfredoadame acude a la fiscalía a comparecer, por denuncia en su contra

.

.

No te pierdas el Chismorreo a las 3:30pm por #Canal6 pic.twitter.com/uRaX55ByKJ — Chismorreo (@ChismorreoTv) July 18, 2022

Alfredo Adame asegura que Gustavo Adolfo Infante tiene denuncias en su contra

El conductor ha utilizado su cuenta de Instagram para seguir arremetiendo en contra de Gustavo Adolfo Infante, pues asegura que tiene denuncias por acoso y abuso sexual.

“Cinco nuevas denuncias por acoso, abuso sexual y violación. Con razón ya no aparece en su programita” escribió Alfredo Adame.

Alfredo Adame arremete contra Gustavo Adolfo Infante (Instagram/Adamerea)

También compartió que supuestamente, el conductor de ‘El minuto que cambió mi destino’ no es periodista.

“Yo ya se los había dicho también, que es enano no es periodista” escribió en su cuenta de Instagram.

Alfredo Adame acusa a Gustavo Adolfo Infante de no ser periodista (Instagram/Adamereacc)

Alfredo Adame mantenía una amistad con el conductor, pero Gustavo Adolfo Infante asegura se enemistaron porque él no quiso colocar información falsa de Rey Grupero y eso molestó al actor, por lo que comenzó arremeter en su contra.

Gustavo Adolfo Infante no ha dado declaraciones sobre lo dicho por Alfredo Adame, pues se encuentra de vacaciones y no ha estado presente en su programa.